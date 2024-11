Previsioni meteo: l’anticiclone porta sole e stabilità in Italia

L'anticiclone mantiene lontane le perturbazioni, ma attenzione a possibili cambiamenti.

Un anticiclone robusto in arrivo

Negli ultimi giorni, l’Italia ha beneficiato di un clima stabile e soleggiato, grazie all’influenza di un potente anticiclone. Questo fenomeno meteorologico, con massimi di 1030 hPa sull’Europa centrale, ha bloccato l’arrivo di perturbazioni, garantendo cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nonostante il bel tempo, l’umidità nei bassi strati ha portato alla formazione di foschie e banchi di nebbia, specialmente al mattino.

Le conseguenze dell’alta pressione

Secondo gli esperti di 3Bmeteo, l’alta pressione sta creando un contesto meteorologico favorevole, ma ci sono segnali di cambiamento. Due zone depressionarie, una situata sulla Spagna e l’altra sul Medio Oriente, stanno generando maltempo in quelle regioni. Per ora, queste circolazioni non influenzeranno direttamente l’Italia, ma le infiltrazioni atlantiche previste per metà settimana potrebbero portare a un cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Possibili cambiamenti nel meteo

Le previsioni indicano che, a partire dalla metà della settimana, l’anticiclone potrebbe subire una pressione crescente, permettendo l’ingresso di correnti instabili. Questo potrebbe tradursi in piogge, soprattutto nelle Isole maggiori e nel Sud Italia. Tuttavia, il resto della Penisola continuerà a godere di un clima stabile e soleggiato. Le temperature, nel frattempo, si stanno abbassando, con minime che scenderanno sotto i 10°C e massime che non supereranno i 15°C.