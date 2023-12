I migliori locali dove fare aperitivo in zona San Siro a Milano

Milano è una città che adora l’aperitivo, e la zona di San Siro non fa eccezione. Qui si trovano locali adatti a ogni gusto, dai classici bar ai moderni cocktail bar. In zona San Siro a Milano vi sono diversi locali dove poter fare l’aperitivo: dal Chiringuito, immerso nel verde, alla Tavernetta di San Siro, un locale tradizionale che offre un aperitivo con tagliere di salumi e formaggi.

Ecco tutti i locali dove fare i migliori aperitivi a Milano in zona San Siro.

Chiringuito: migliori aperitivi a San Siro in mezzo al verde

Situato in un incantevole contesto alberato, il Chiringuito cattura l’essenza dell’estate tutto l’anno. Propone tiki drink con frutta tropicale, birra artigianale e deliziosi taglieri di salumi. L’atmosfera informale e rilassata rende questo locale il luogo ideale per un aperitivo conviviale con gli amici, immersi nella natura in piena città.

First Club in zona San Siro

Si tratta in realtà di una discoteca, dove, tuttavia, è possibile fare aperitivo. Questa discoteca alla moda non solo offre intrattenimento serale di alta qualità ma ospita anche un aperitivo unico nel suo genere. Anche se il prezzo potrebbe essere più elevato rispetto ad altri locali, l’atmosfera vibrante, i dj set e la musica dal vivo ne fanno un’opzione indimenticabile.

Tavernetta di San Siro a Milano

La Tavernetta di San Siro offre un ricco aperitivo con taglieri di salumi e formaggi, bruschette e altre specialità. L’atmosfera raccolta e autentica rende questo locale una scelta perfetta per chi cerca un assaggio della cucina italiana tradizionale.