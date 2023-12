L'Osteria Memà a Milano si trova a NoLo e organizza cene inclusive e solidali.

Il ristorante milanese Osteria Memà, situato a NoLo, abbraccia l’inclusione coinvolgendo migranti nella preparazione delle sue cene. In collaborazione con il progetto Co-Cooking Lab, ha organizzato una serie di cene solidali e inclusive focalizzate su Ucraina, India, Pakistan e Persia, al fine di sostenere individui con un passato migratorio.

Osteria Memà e Co-Cooking Lab: cucina, diversità e inclusione a Milano

La cucina di Osteria Memà, in Via Pietro Crespi 14, zona NoLo, si unisce a Co-Cooking Lab in un progetto che va oltre il piacere culinario. La serie di cene inclusive, previste fino a febbraio 2024, offre un viaggio attraverso sapori e ricette provenienti da diverse culture. Il coinvolgimento di persone con esperienze migratorie contribuisce a condividere storie attraverso piatti rappresentativi dei loro paesi d’origine, affrontando tematiche sociali come la diversità e la migrazione.

Missioni e prossime tappe delle cene inclusive

La collaborazione tra Osteria Memà e Co-Cooking Lab ha una missione chiara: sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali rilevanti. Paolo Sassi, proprietario del ristorante, sottolinea l’importanza dell’inclusione, rendendo la cucina siciliana il simbolo di un’integrazione unica. Le prossime date delle cene, tra cui un “viaggio in Persia” e un’esperienza tra India e Pakistan, promettono di offrire piatti tradizionali che riflettono la ricchezza delle diverse culture. Il costo di partecipazione, 45€ per ogni appuntamento, comprende quattro portate, una bolla di benvenuto e una breve presentazione del progetto e delle preparazioni. Un’opportunità per godere di un’esperienza culinaria unica e contribuire all’inclusione sociale attraverso la condivisione di cibo e storie.