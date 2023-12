Tutti i locali per appassionati di musica a milano

Milano è una destinazione imperdibile per gli appassionati di musica, e non parliamo solo dei grandi concerti internazionali negli stadi e nei palazzetti. La città offre una vivace scena musicale in numerosi locali, bistrot e ristoranti, dove è possibile scoprire talenti emergenti in vari generi musicali. Tanti sono i locali dove è possibile ascoltare musica dal vivo, come ad esempio al Hard Rock Café. Anche se la pandemia ha purtroppo colpito molti locali storici, Milano si rinnova costantemente, offrendo sempre nuove esperienze per gli amanti della musica. Dopo due anni difficili, la scena musicale milanese è più viva che mai. Ecco una selezione di locali medio-piccoli perfetti per gli appassionati di musica a Milano.

Bachelite CLab

Indirizzo: Via Vertoiba 3, Milano, Porta Vittoria

Il Bachelite CLab è un laboratorio musicale situato a Porta Vittoria. Offre una varietà di eventi musicali, tra cui serate open mic, stand up comedy e concerti di jazz, blues e funk. La sua atmosfera accogliente lo rende ideale per un aperitivo dopo il lavoro o una serata romantica.

Barrio’s Live

Indirizzo: Piazza Donne Partigiane, Milano, Barona

Barrio’s Live è un locale nel cuore della Barona, un quartiere che ha ispirato canzoni di artisti come Marracash. Fondato nel 1997 dal cappellano dell’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria, questo luogo promuove attività artistiche, culturali e ricreative. Oltre alla musica dal vivo, ospita degustazioni di birra, presentazioni di libri e incontri culturali.

Circolo Arci Bellezza

Indirizzo: Via Bellezza 16/A, Milano, Porta Romana

Il Circolo Arci Bellezza è un gioiello nascosto nella vecchia Milano. Situato in un tradizionale cortile milanese, offre concerti, mostre, corsi e spettacoli. Questo luogo unico richiede una tessera Arci per l’accesso, valida per un anno solare.

Blue Note

Indirizzo: Via Pietro Borsieri 37, Milano, Isola

Il Blue Note è un’icona del jazz in Italia, affiliato al celebre locale nel Greenwich Village di New York. Qui, potrete godere di esibizioni straordinarie di jazz, blues, soul e gospel. L’american bar offre una vasta selezione di drink e liquori pregiati da tutto il mondo.

Milano è la meta ideale per gli appassionati di musica in cerca di esperienze autentiche. Scegliete uno di questi locali e preparatevi a immergervi nella straordinaria scena musicale della città.