Selezione dei migliori aperitivi a Milano in inverno

Ecco una selezione di ottimi locali a Milano che offrono aperitivi di alta qualità anche durante i mesi invernali. Non lasciarti scoraggiare dal freddo, perché questi luoghi accoglienti e raffinati sono perfetti per goderti un aperitivo delizioso in buona compagnia. Dai cocktail creativi ai deliziosi taglieri di formaggi e salumi, questi locali offrono un’esperienza gustosa e accogliente. Ecco i migliori aperitivi a Milano in inverno.

Kilburn – Cocktail Bar

Se stai cercando un luogo raffinato a Milano per il tuo aperitivo, con cocktail originali e una deliziosa selezione di formaggi e salumi, Kilburn è il posto ideale. I cocktail sono serviti con decorazioni floreali e frutta, mentre l’ambiente è trendy con luci soffuse. Assolutamente da provare. Il costo medio a persona si attesta intorno a 16/20 euro.

Dove: Via Panfilo Castaldi, 25 – Milano. Chiuso la domenica. Orario: apre tutti i giorni dalle 19 all’1, fino alle 2 il venerdì e il sabato.

Mag Café per Cocktail di stile

Questo locale in stile bohémien si affaccia sul Naviglio Grande ed è davvero particolare. Mag Cafè propone cocktail creativi, oltre a caffè e spuntini leggeri. Non a caso rientra nei Top 500 Bars. I prezzi dei cocktail variano dagli 8 ai 10 euro, inclusi degli assaggi portati al tavolo durante l’aperitivo.

Dove: Due sedi in Ripa di Porta Ticinese, 43 e via Edmondo de Amicis, 22 – Milano.

N’Ombra de Vin per i migliori aperitivi a Milano anche in inverno

N’Ombra de Vin è un locale suggestivo che consente anche di mangiare all’aperto. Le loro cantine risalgono al 1973 e si trovano negli antichi sotterranei della Basilica di San Marco. L’atmosfera è resa raffinata dalle antiche colonne del locale. Qui puoi trovare vini e liquori provenienti da tutto il mondo, accompagnati da piatti unici, come il riso al salto alla milanese con gorgonzola. Ideale per un aperitivo, con un costo medio di circa 8 euro a calice, inclusi piccoli assaggi.

Dove: Via San Marco, 2. Orario: aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, dal giovedì al sabato fino all’1.

Migliori aperitivi a Milano in inverno: Fonderie Milanesi

A pochi passi dai Navigli, trovi questo bar nascosto in una vecchia fonderia, situata in fondo a un piccolo cortile, con mattoni a vista e soffitto di travi in legno. Il giardino sul retro della sala principale regala un’atmosfera magica, rendendo le Fonderie Milanesi perfette per un aperitivo all’aperto. Anche in caso di cattivo tempo, l’interno è accogliente. La location è stupenda e offre un delizioso buffet.

Dove: Via Giovenale, 7. Orario: aperto dal martedì alla domenica dalle 19 alle 2. La domenica apre anche a pranzo e chiude all’1.