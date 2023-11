Mark Yusko parla del valore dei Bitcoin.

Bitcoin, la più famosa tra le criptovalute, sembra ormai prepararsi ad una un’impennata epica, stimolata da un’ondata di investimenti istituzionali. Tra i tanti a parlare di nuova Bull Run, c’è anche Mark Yusko, fondatore di Morgan Creek Capital. Yusko sostiene che il valore di BTC raggiungerà cifre oggi impensabili. In questo articolo, esaminiamo i principali argomenti a sostegno della sua tesi.

L’Halving di Bitcoin: perché è importante?

Nel cuore della visione di Yusko c’è il “Ciclo dell’Halving”, un fenomeno ciclico, caratteristico di Bitcoin, scandito da dimezzamenti ricorrenti che avvengono ogni quattro anni. Durante questi momenti cruciali (il prossimo è previsto per aprile 2024), le ricompense per i minatori vengono dimezzate, riducendo la velocità con cui nuovi Bitcoin vengono creati.

Ma cosa succede dopo? Yusko ha individuato uno schema affascinante: dopo ogni dimezzamento, il valore del Bitcoin sembra aggiungere uno zero al suo prezzo: in pratica, ogni dimezzamento trasforma un 1 in un 10, e il 10 in un 100.

Una crescita parabolica

Sempre secondo Yusko, dopo ogni ciclo, scocca l’ora del “Blow-Off Top”, ossia di una fase di aumento parabolico del prezzo della criptovaluta. Nel ciclo precedente, il valore previsto del Bitcoin era di circa 30.000 dollari, ma la criptovaluta ha raggiunto quota 69.000 dollari.

Questo aumento inaspettato è stato alimentato principalmente da un mix di leva finanziaria, trading speculativo e positività da parte del mercato. Tuttavia, Yusko dipinge uno scenario più moderato per il ciclo attuale: suggerisce che il Bitcoin potrebbe optare per una crescita sostanziosa ma meno evidente, circa di 1,5 volte (e quindi ben lontana dal 2,5 dello scorso ciclo).

L’arrivo dell’ETF Bitcoin

La chiave di volta potrebbe essere l’ormai imminente ETF Bitcoin, un metodo di investimento che potrebbe supportare una crescita enorme di Bitcoin. E cosa accadrà quando questi saranno disponibili all’acquisto? Una stima audace ci parla di un afflusso incredibile di capitali, circa 300 miliardi di dollari, che potrebbe inondare il mondo di Bitcoin e potrebbe ribaltare la situazione attuale, dato che una parte considerevole di BTC è nelle mani di investitori a lungo termine o è inattiva.

La domanda combinata con un’offerta limitata potrebbe spingere il prezzo del Bitcoin oltre tutti i precedenti record, tirando dietro di sé buona parte delle altre criptovalute.

L’analisi di Mark Yusko funge da mappa nel mondo delle criptovalute. Ci offre una prospettiva affascinante, gettando uno sguardo sul passato per prevedere cosa accadrà nel futuro. L’osservazione dei modelli storici di prezzo del Bitcoin dopo l’halving, unita al potenziale impatto degli ETF, ci fornisce informazioni preziose.

Mentre il mercato delle criptovalute si dimostra sempre volatile e imprevedibile, le previsioni di Yusko offrono una visione di Bitcoin decisamente ottimista. Non c’è dubbio che l’analisi di Yusko si basi su argomenti validi. Tuttavia, c’è molto ottimismo nelle sue parole. Sebbene alcuni potrebbero ancora dubitare dell’enorme potenziale della criptovaluta leader, altri vedono un futuro radioso.

Le previsioni di una crescita parabolica e un aumento sostenuto del prezzo di Bitcoin offrono speranza a un settore finanziario in continua evoluzione. Bitcoin potrebbe emergere come un attore chiave nel panorama finanziario globale, scardinando le concezioni tradizionali e guidandone il futuro.

Le informazioni presentate sono puramente informative e non devono essere interpretate come consigli finanziari. Gli investimenti comportano rischi e la decisione di investire dovrebbe essere presa con cautela. Si raccomanda di consultare un professionista o un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento in criptovalute.