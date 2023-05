In questo articolo trovi cosa vedere in zona Porta Venezia a Milano

Porta venezia chiamata Porta Orientale fino all’800 e Porta Riconoscenza in epoca napoleonica è una delle 11 porte di Milano, ovvero una delle aperture stradali ricavate nelle cinte murarie della città.

Oggi Porta Venezia sorge al centro di piazza Oberdan, allo sbocco di Corso Venezia, e collega la Porta a piazza San Babila.

Cosa vedere a Porta Venezia a Milano

Giardini Indro Montanelli

I Giardini di Indro Montanelli sono stati inaugurati nel 1784 . Sono insieme al parco Sempione una delle aree verdi di Milano più frequentate.

Oltre che essere ottimo per della passeggiate, corse all’aperto e giri in biciclette al suo interno si trovano diversi musei e edifici interessanti.

C’è il Museo Civico di Storia Naturale aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.30 con l’ultimo ingresso alle ore 16.30. Il Planetario Civico Ulrico Hoepli di cui si possono consultare orari e prezzi attraverso il loro sito. Infine c’è il Palazzo Dugnani uno storico palazzo di Milano risalente al XVII secolo e poi restaurato durante il secolo successivo in stile rococò.

Palazzi in stile Liberty

Se si è invece appassionati di stile liberty, in questa zona di Milano si possono trovare diversi edifici di questo stile architettonico.

In via Malpighi al civico 3 troviamo Casa Galimberti, la cui facciata è interamente ricoperta di piastrelle dipinte con figure maschili e femminili, in un intreccio di rami, foglie e fiori. Mentre al civico 12 troviamo Casa Guazzoni, dove decorazioni in cemento raffiguranti teste femminili, putti, rami e foglie fanno prendere vita alla facciata del palazzo.

In via Frisi 2, troviamo l’ex cinema Dumont, oggi sede della Biblioteca Venezia. Struttura risalente al 1910 e progettata per ospitare una sala cinematografica di ben 500 posti. Anche questo col la sua facciata piena di belle decorazioni floreali è un’altra dimostrazione dello stile liberty.

Villa Necchi Campidoglio

In Via Mozart 14 si trova la meravigliosa Villa Necchi Campiglio che rappresenta la lussuosa mondanità dei salotti borghesi di inizio Novecento, con il bistrot, la piscina, l’ampio giardino privato e il campo da tennis.

Si può visitare al suo interno tutti i giorni pagando il biglietto di 14 euro.

Villa invernizzi

L’altra villa famosa di questa zona è Villa Invernizzi, con i suoi fenicotteri rosa che si godono il laghetto privato e immerso nel verde. La villa non è visitabile, ma si possono osservare i fenicotteri sbirciando tra le siepi.

MEET

In Viale Vittorio Veneto 2, in un elegante palazzo di inizio Novecento ha aperto il MEET, un luogo di incontro fisico e virtuale, di scambio e confronto on line e on site attraverso diverse attività e servizi creativi dedicati alle opportunità espressive e culturali del digitale, per stimolare unione e connessione da Milano verso il mondo.

Museo d’arte della fondazione Luigi Rovati

In corso VEnezia 52 si trova il Museo d’Arte della Fondazione Luigi Rovati che ha al suo interno fa convivere l’antichità e l’arte contemporanea si possono trovare opere che vanno dagli Etruschi a Picasso e Andy Warhol.

Aperto da mercoledì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con ultimo ingresso alle ore 19.00.

Corso Buenos Aires

Oltre a fare una passeggiata al parco, visitare musei e ammirare palazzi in stile liberty, in zona Porta Venezia c’è corso Buenos Aires, ovvero uno dei grandi viali per lo shopping di Milano.

Oltre che negozi di abbigliamento si trovano anche negozi di elettronica, di prima necessità, librerie e diversi ristoranti e fast food in cui mangiare o passare del tempo.