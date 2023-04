Il 25 aprile si svolge la festa della liberazione, in questa occasione verranno chiuse due fermate della metro: Duomo e San Babila.

Il 25 aprile si festeggia la festa della liberazione, e a Milano per questa occasione è stato organizzato un corteo per la liberazione. Per permettere il corteo cittadino Atm ha annunciato la chiusura di due fermate della metropolitana.

Corteo 25 aprile

Nel 78esimo anniversazio della liberazione d’Italia, è stato organizzato un palinsenso di “Milano è memoria”, che spazierà dal classico corteo di liberazione alla deposizione delle corone per onorare chi ha perso la vita.

la manifestazione parte alle 9 con appuntamento al monumento alla Guardia di Finanza in piazza Tricolore. La prima tappa è a Palazzo Isimbardi. Seguiranno gli stop alla lapide, che ricorda la medaglia d’oro alla Resistenza assegnata a Milano presso Palazzo Marino, alla Loggia dei Mercanti, al Sacrario dei Caduti in largo Caduti milanesi per la Patria e al Monumento ai Quindici martiri in piazzale Loreto.

Nel pomeriggio il corteo passerà per il centro città. I manifestanti si ritroveranno alle 14 in corso Venezia, passeranno da San Babila, Matteotti, Meda, Catena, Mattioli, Case Rotta, Scala, Santa Margherita e Mengoni e arriveranno in Duomo, dove verrà allestito il palco.

Chiusura di 2 fermate metro

Per agevolare il corteo Atm annuncia la chiusura di due fermate della metropolitana: Duomo e San Babila.

“Dalle 14 fino al termine delle manifestazioni i treni della M1 e della M3 salteranno Duomo e San Babila” ha annunciato Atm e ha specificato che chiusura delle fermate è dovuta a motivi di ordine e sicurezza.

Inoltre hanno anche annunciato che alcune linee, tra cui 1 e 9, potrebbero subire rallentamenti e o deviazioni.