Dal 18 al 23 aprile si svolge a Milano la Design Week, con eventi e mostre aperte a tutti. In questo articolo tutti gli eventi del fuorisalone 2023 di giovedì 20 aprile.

Fuorisalone 2023: gli eventi di giovedì 20 aprile

Hidden Sound x Bar Basso

In occasione del 55º anniversario del Negroni Sbagliato, durante il Fuorisalone Hidden Sound esporrà 55 sistemi audio ultrasottili realizzati a mano, un’edizione limitata caratterizzata da un design minimalista ispirato al Bauhaus. Da non perdere sarà la festa di giovedì 20 al Bar Basso in via Plinio 39.

Notte bianca Durini

Milano Design District, l’associazione che raccoglie gli showroom del design, si allarga quest’anno da San Babila a Foro Buonaparte, passando per via Durini. Ogni anno organizza eventi e talk con designer e architetti internazionali, e in occasione della Design Week giovedì 20 aprile terrà gli showroom aperti fino alle 22 per una grande festa di quartiere chiamata “notte bianca”.

Vero e Hypebeast

Il marchio di design d’autore Vero apre il suo primo store fisico nel distretto di Porta Venezia e lancia anche il quarto drop di arredi, con la collaborazione di designer come Alex Proba e Lex Pott. I direttori creativi, Riccardo Crenna e Simona Flacco organizzano un cocktail party in via casati 3 dalle 18 alle 21, per festeggiare insieme al team di Hypebeast.

Ikea Public Clup

Ikea e la piattaforma di Deutsche Telekom dedicata alla musica elettronica trasformano in un pop-up club il Padiglione Visconti in via Tortona 36, dove giovedì 20, dalle 20 alle 24, si esibirà Ultimo Tango insieme alla deejay italo-svizzera Fiona Zanetti.

Le Cannibale

Sotto il Bosco Verticale Le Cannibale organizzano sette dj set di musica elettronica. Giovedì 20 aprile uniscono le forze con Santeria, che sale dietro il bancone del Gin Garten. In questa occasione si esibirà l’artista Il Mago del Gelato dalle 19 alle 23.30.

L’ingresso è gratuito con rsvp.

A Casa Ovunque

In zona Tortona a Milano, torna “A Casa Ovunque ‘23– MetaVero”, un concept e sei ambienti per raccontare la casa di tutti i giorni.

Dalle 15 alle 16, ci sarà “Showcooking That’s Love” per i più piccoli e per le loro famiglie. Mentre dalle 16 alle 17 il laboratorio creativo per utilizzare gli scarti della produzione di giocattoli in legno e creare qualcosa di nuovo e inaspettato.