Milano Bovisa: cosa fare quando piove

Scopriamo insieme 3 cose da fare quando piove nel quartiere Bovisa di Milano, situato a nord-ovest della splendida città lombarda.

Il quartiere Bovisa di Milano è situato nella parte settentrionale della città. Appartiene al Municipio 9 ed è delimitato fisicamente dai binari della ferrovia di gronda nord, che cinge il quartiere per buona parte della sua estensione. Il nome del quartiere prende il nome da un’antica cascina dei Corpi Santi di Porta Comasina, la Cascina Bovisa. Attorno ad essa si venne a formare una borgata agricola, la quale venne poi inglobata a Milano nel 1973. Una delle attività più importanti di questa ex zona industriale è oggi quella connessa alla presenza di una delle due sedi cittadine del Politecnico di Milano. Scopriamo insieme 3 cose da fare se piove in zona Bovisa a Milano.

Rifugio antiaereo 87

Nei sotterranei della scuola primaria Giacomo Leopardi rimane ancora oggi, immerso nel silenzio e sospeso nel tempo, uno dei rifugi antiaerei ad uso pubblico di Milano. La scoperta e la successiva riqualificazione del rifugio 87 sono dovuti ad alcune fortunate coincidenze. La prima è che fra le centinaia di persone che si nascondevano in quei cunicoli bui e stretti per sfuggire alle bombe, c’era anche un bambino che da grande sarebbe diventato uno dei registi più sensibili e apprezzati del cinema italiano: Ermanno Olmi. Sulla sua esperienza di piccolo rifugiato, a metà degli anni ’80, Olmi scrisse un libro, intitolato “Il ragazzo della Bovisa”. Questa serie di conseguenze volle che alla fine degli anni ’90, la preside Barbirato, arrivò a dirigere la scuola elementare Leopardi. Una maestra che stava andando in pensione le regalò proprio quel libro. Dopo averlo letto, decise di controllare di persona. Scense nel seminterrato e scoprì che il rifugio antiaereo era ancora lì.

Ad oggi il Rifugio antiaereo N. 87, in Viale Bodio, è uno dei meglio conservati e l’unico parzialmente riallestito. Recentemente ripulito e dotato di pannelli illustrativi per consentire ai visitatori di calarsi nel dramma di quegli anni di guerra. Grazie alla guida dello storico ed esperto di cavità artificiali Gianluca Padovan, è possibile svolgere una visita guidata del rifugio, per rivivere la grande storia in un’esperienza utile e unica.

Spirit de Milan

Lo Spirit de Milan è un luogo dove ridere, ballare, bere, mangiare, chiacchierare, incontrare vecchi e nuovi amici. È una balera, ma anche una sala concerti, un palco per spettacoli dal vivo e un ristorante con lunghi tavoloni e tovaglie a quadri rossi e bianchi. Sorge nei grandi spazi riqualificati di una ex fabbrica di cristallo, le Cristallerie Livellara, azienda che dal 1964 risiede in via Bovisasca in un ex-oleificio. Diventato in poco tempo ritrovo della vita notturna, lo Spirit de Milan è un grande locale in cui divertirsi. Con la bella stagione, il giardino che circonda l’edificio diventa un bar a cielo aperto in cui godersi le notti milanesi. Ma grazie ai suoi grandi locali interni, è un perfetto luogo dove recarsi anche quando non si sa cosa fare quando piove nel quartiere Bovisa di Milano.

Birrificio la Ribalta

Nato nel 2015 in Bovisa, il Birrificio la Ribalta è un locale aperto a tutti, che riunisce le persone del quartiere e gli appassionati di birra artigianale. Dispone di un suggestivo dehors esterno, una terrazza pronta ad accogliere aperitivi organizzati e cinema all’aperto, e ovviamente ampi spazi interni perfetti per quando piove. Il locale di Ribalta Bovisa è versatile e adatto ad ogni occasione. La protagonista è la birra artigianale, accompagnata da una cucina originale e gustosa.