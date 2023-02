Nella zona di San Siro si possono fare alcune attività anche se piove. Quali?

La zona di San Siro è molto celebre per via della presenza del maestoso Stadio Giuseppe Meazza, la casa di Inter e Milan. In realtà ci sono diverse cose da fare e da scoprire in quest’area che molti non conoscono.

Ma se piove? La pioggia non è un problema in quanto ci sono delle attività che non richiedono di rimanere all’esterno. Quali sono?

San Siro, Milano: il museo di San Siro

Lo stadio Meazza è la casa delle due squadre meneghine Inter e Milan e anche luogo di match contro altre società italiane. Tuttavia allo stadio non si va solo per guardare le partite ma anche per visitare il famosissimo museo che si trova al suo interno: il museo di San Siro.

Lì è possibile scoprire un po’ la storia che ruota intorno alla costruzione dell’impianto, tutti i trofei dell’Inter e del Milan e degli eventi extracalcistici come per esempio la visita del Papa o i concerti. Si deve prenotare e c’è anche la possibilità di avere la visita guidata che permette di entrare anche negli spogliatoi e nello stadio. Il museo è al chiuso e si può visitare anche in caso di pioggia.

San Siro, Milano: cosa si può fare quando piove?

Cascina Linterno

La cascina Linterno è una delle più antiche cascine di Milano. Si tratta di un posto celebre in quanto è stata la dimora di Francesco Petrarca durante il suo periodo milanese. Il tutto viene gestito da un’associazione di Volontariato che organizza visite, giornate aperte, eventi per bambini.

Andare al ristorante

In zona San Siro ci sono alcuni ristoranti da non perdere.

Quali? Ribot è uno dei più famosi. La cucina è prevalentemente toscana e viene proposta carne alla griglia. L’ambiente è molto chic ed elegante. Se invece si vuol mangiare pesce è possibile andare a La Barchetta che proprone anche il menù pizza. La migliore cucina etnica in zona è sicuramente quella di Miyama che propone piatti giapponesi gustosissimi e anche rivisitati in chiave fusion.

Santuario di Lampugnano

Vicino a San Siro, in via Osma sorge il Santuario di Lampugnano. In passato era la chiesa dei canonici del Duomo in cui venivano celebrate le funzioni religiose durante il periodo estivo. Al sua interno si trovano delle importanti opere artistiche come La nascita della Vergine di Procaccini, l’Adorazione dei Magi e La Madonna del Cardellino.