Cosa si può fare a Milano con i bambini? La città offre tante attività adatte a tutti i membri della famiglia, dai più piccoli ai più grandi. Quali?

Milano con i bambini: tutte le attività da fare in famiglia

A Milano c’è sempre qualcosa che bolle in pentola: nel capoluogo meneghino vengono organizzati infiniti eventi adatti a tutte le età. Se si vuole passare una giornata in famiglia e fare un’attività insieme ai bambini il posto più adatto è sicuramente il MUBA, il Museo dei bambini di Milano. Le mostre hanno lo scopo di stimolare il bambino e indurlo a sperimentare. Vengono proposte attività e laboratori che cambiano di volta il volta.

Ma cos’altro di può fare?

Milano con i bambini: le proposte

Visita al Castello Sforzesco

All’interno del Castello Sforzesco ci sono diverse aree curate da professionisti della didattica realtive alla storia, agli strumenti musicali e alla sezione egizia. Inoltre viene proposto il Kit Educastello,un libretto digitale che permette ai bambini di visitare in autonomia il Castello e approfondire la sua conoscenza attraverso letture e giochi.

Visita al Museo della Scienza e della Tecnologia

Il Museo della Scienza e della Tecnologia è ricco di attrazioni imperdibili per bambini: la loocomotiva a vapore, la nave scuola eve, il translatantico Conte Biancamano, il sottomarino Enrico Toti e tante altre.

Inoltre all’interno del museo c’è una sezione completamente dedicata a Leonardo Da Vinci in cui sono esposti i suoi capolavori.

Acquario Civico

L’Acqiario Civico offre percorsi didattici per bambini che possono scoprire tante specie acquatiche. Si trova in Parco Sempione, un parco grandissimo in cui poter far lunghe passeggiate e far giocare i bambini.

Planetario

Il Planetario è il posto adatto per i bambini dai 4 anni in avanti.

Qui possono scoprire i pianeti e osservare il cielo. L’Officina del Planetario offre percorsi didattici creando attività e spattacoli per i più piccoli.

Aero Gravity

L’Aerogravity è la galleria del vento verticale che permette anche ai bambini dai quattro anni in avanti di vivere l’esperienza del volo. Questa infatti è un’esperienza ludica che fa percepire una sensazione di benessere e libertà. Questo non riguarda solo i più piccoli ma anche i grandi che potranno volare insieme ai loro bambini