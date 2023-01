SEO Milano: SEO Leader incrementa i servizi per le aziende. Ecco le novità del 2023

Affidarsi ai professionisti della consulenza SEO efficace e trasparente è essenziale per garantire un buon posizionamento sui principali motori di ricerca.

Affidarsi ai professionisti della consulenza SEO efficace e trasparente è essenziale per garantire un posizionamento strategico e redditizio sui principali motori di ricerca. SEO Leader, esperto di marketing digitale, viene incontro alle esigenze dei propri clienti con l’obiettivo di ottimizzare i siti web.

Per farlo mette a disposizione un ampio ventaglio di servizi, volti ad aumentare le conversioni del proprio e-commerce o website ed aumentarne i profitti.

Crea un sito internet vincente con il posizionamento SEO

Il capoluogo meneghino, in particolare, è una piazza molto difficile per coloro che desiderano crescere e vendere senza voler investire per ottimizzare il tasso di conversione del sito e farlo crescere in termini di traffico e di vendite. Anche nell’anno appena trascorso, come dimostra Google Trend, il servizio “SEO Milano” ha suscitato un forte interesse; spesso con questa espressione si ricercano servizi di consulenza SEO a Milano svolti da consulenti SEO ed agenzie.

Per ottenere maggiori risultati dal vostro e-commerce è possibile affidarsi a chi è capace di offrire un servizio di ottimizzazione SEO efficace; ed è proprio di questo che si occupa SEO Leader: aiutare le aziende a potenziare il proprio negozio online. Rispetto ai classici interventi di advertising a pagamento, l’attività SEO prevede tempi più lunghi e un lavoro più impegnativo, ma i risultati legati al traffico organico sono quelli più soddisfacenti e duraturi nel tempo.

Al fine di ottenere i migliori risultati dal proprio e-commerce è fondamentale affidarsi a un consulente SEO al fine di creare una strategia ad hoc per il proprio sito: per farlo si devono individuare le migliori keywords e analizzare il mercato, i competitors e le esigenze dei clienti.

L’elaborazione del progetto secondo questi parametri guiderà la realizzazione dell’interno sito: le pagine dell’e-commerce, le descrizioni dei prodotti, il web design sulla base della user experience che si intende far vivere ai propri clienti e degli altri strumenti multimediali a supporto della vendita dei prodotti.

Se sei alla ricerca di un professionista della Search Engine Optimization, non occorrerà più fare lunge ricerche online su “SEO Milano” per scegliere chi possa aiutarti ad ottimizzare il tuo e-commerce: SEO Leader può essere la soluzione perfetta per te. L’azienda si occupa di:

SEO per Shopify;

SEO per WordPress;

SEO per WooCommerce;

SEO per Joomla;

SEO per Prestashop;

SEO per Magento;

SEO per Drupal;

SEO per CMS Custom.

SEO Audit: l’importanza del consulente SEO

Per un progetto web di successo servono delle fondamenta stabili e dunque ha un ruolo nevralgico il SEO audit. Grazie a un SEO audit avanzato si deve avere una chiara panoramica del complesso di criticità di un sito web, così che questo possa posizionarsi tra i primi risultati dei motori di ricerca. Per riuscire in questo intento si deve analizzare il dominio, le pagine del sito e la gestione del crawling.

Ma per ottenere successo da un sito SEO Audit è fondamentale anche prendere in considerazione tutto ciò che a Google non piace e che, quindi, sarà fonte di penalizzazione, come ad esempio la velocità di caricamento del sito.

In seguito, vi è una seconda fase durante la quale viene definita l’alberatura del sito, ossia la sua struttura: vengono quindi create le sezioni e le pagine specifiche in ordine gerarchico, a partire dalla home. Per questa operazione l’uso di keyword strategiche, precedentemente studiate e individuate, è essenziale per avere una buona performance.

Il marketing digitale offre la possibilità di farsi spazio online, ma per avere successo si devono creare contenuti strategici: che si tratti di una landing page, di un sito e-commerce o di una pagina web B2B o B2C, il sito internet è la propria vetrina sul web.

Inoltre, se si è deciso di intraprendere una strategia di posizionamento SEO su una specifica città, allora non si può lasciare nulla al caso si tratta di coadiuvare la propria strategia digitale con tecniche di local SEO. Milano per numero di aziende che competono è una piazza difficile, pertanto la scelta del professionista al quale rivolgersi rappresenta una priorità ed il consulente SEO che affianca non può essere sbagliato.

Consulenza Google Analytics

Adattarsi ai cambiamenti del mondo digitale è il primo passo per avere un sito web di successo. Dal 1° luglio 2023 le proprietà Universal Analytics standard non elaboreranno più i dati se non con le proprietà di Google Analytics 4: è il caso quindi di trovare supporto in un esperto GA4.

Per iniziare con la migrazione di dati e non perderli è opportuno condurre un’analisi approfondita della vecchia configurazione e dei tool finora utilizzati per le tecniche di digital marketing: in questo modo emergono le debolezze ed è possibile esportare i dati più rilevanti.

In seguito, si elabora un piano di misurazione, definendo i KPI – indicatore chiave di prestazione – in linea con il proprio obiettivo e le metriche più rilevanti, soprattutto se il tuo business vuole crescere in Lombardia e nel capoluogo meneghino.

I vantaggi del passaggio a Google Analytics 4 sono molteplici, tra cui:

Maggiore qualità dei dati, grazie a tecnologie avanzate come il machine learning;

Strumenti più potenti, più intuitivi e più versatili;

Migliore integrazione con altri tool di marketing e con Google Tag Manager;

Gestione delle conversioni su Google Ads più efficace e approfondita;

Maggiore conformità GDPR, in quanto i dati sensibili restano in Europa.

Formazione SEO: ecco il corso SEO a Milano

Massimizzare le conversioni, parole chiave, definire una strategia SEO efficace: questi sono i principali obiettivi di chi ha un sito web e vuole ottimizzarlo sui principali motori di ricerca.

Questa operazione richiede precise conoscenze teoriche, oltre che a una grande esperienza sul campo: per questo SEO Leader mette a disposizione delle aziende le sue conoscenze in un corso di formazione, dedicato a chi desidera apprendere le tecniche SEO per poter migliorare il posizionamento online del proprio sito.

Iscrivendosi è possibile comprendere in modo chiaro quali siano le tecniche di Digital Marketing per ottimizzare il posizionamento SEO a Milano e in tutta Italia, accrescendo la visibilità del proprio sito web. Il corso è rivolto ad aziende, professionisti digitali, team di marketing, addetti alla digital transformation; insomma, a chiunque sia desideroso di potenziare il proprio business online.

Lo scopo è fornire una formazione digitale completa: dalla ricerca delle keyword, alla definizione di un piano editoriale SEO, audit e ottimizzazione, passando per digital PR e link building. In modo più approfondito si andranno a trattare:

Cosa è la SEO, come funziona e perché è fondamentale al giorno d’oggi;

L’indicizzazione di un sito web;

I fondamentali della SEO;

SEO on-page, off-page e technical SEO;

Audit SEO e analisi;

Cosa sono le keyword e come utilizzarle in maniera strategica;

Come gestire i contenuti di un sito;

Local SEO;

I principali tool di ricerca;

Approfondimenti e aggiornamenti per essere un passo avanti ai propri competitor.

Uno spazio d’onore viene lasciato alle strategie di posizionamento di Local SEO: grazie all’esperienza di SEO Leader è possibile supportare i corsisti nella costruzione di una strategia vincente anche in ambito local.

Analisi dei dati e reportistica web: perché scegliere SEO Leader

SEO Leader offre ai suoi clienti una serie di servizi digitali integrati per permettere una crescita costante della loro attività. Come? Attraverso dei punti chiave, quali:

creazione di report con Google Looker : per sapere dove poter migliorare è essenziale avere un costante monitoraggio di tutti i KPI più rilevanti;

: per sapere dove poter migliorare è essenziale avere un costante monitoraggio di tutti i KPI più rilevanti; analisi dei dati e performance analysis : le performance analysis permettono di mettere a fuoco eventuali criticità e di intervenire prontamente;

: le performance analysis permettono di mettere a fuoco eventuali criticità e di intervenire prontamente; setup dei sistemi di monitoraggio: per creare, verificare e adeguare tutte le configurazioni di Google Analytics 4, così da non perdere i propri dati.

Se siete alla ricerca di professionisti che si possano occupare del miglioramento del posizionamento del vostro sito web o e-commerce, con un forte orientamento al risultato e capaci di condurvi al successo, allora affidatevi a SEO Leader; nel sito è presente anche un servizio di consulenza SEO gratuita di un’ora in cui condividere le proprie esigenze e ricevere anche un digital check-up.