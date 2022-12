Villaggio di Natale Milano: orari, piste e alberi di Natale

Piazza Duca d'Aosta si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale con pista da pattinaggio, albero di natale e giochi. Come si chiama?

Villaggio di Natale Milano: Sensation on ice

Questo villaggio di Natale si chiama Sensation on ice proprio perchè si tratta di un parco ghiacciato.

Si trova in stazione Centrale a Milano, in Piazza Duca d’Aosta e possiede l’ice rink più graande mai installato a Milano. Ci sono 1300 mq di pista da pattinaggio, 1500 mq di scenografie e un grandissimo albero di Natale alto 18 metri e illuminato da 15 mila luci. Il circuito di pattinaggio è vasto e contiene anche un’arrea dedicata ai più piccoli che potranno praticare snow tubing. Il parco è gratuito tranne che per il noleggio dei pattini.

Villaggio di Natale Milano: inaugurazione e orari

Questo parco ghiacciato è stato voluto e costruito dalla regione Calabria e Grandi Stazioni Retail che hanno ricreato l’atmosfera dei villaggi nordici, tipicamente natalizi. L’inaugurazione è fissata per il 7 dicembre. Rimarrà aperto fino all’8 gennaio. Si potrà pattinare sull’ice rink tutti i giorni dalle 10 alle 22 mentre si potrà praticare snow tubing dalle 10 alle 19.