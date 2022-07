Coffee Break e Pausa Pranzo: idee e suggerimenti

Se si organizza un meeting aziendale, un convegno o un evento di formazione, uno degli aspetti da non trascurare per fare bella figura con i propri ospiti è l’organizzazione del coffee break o della pausa pranzo.

I momenti di pausa come questi sono tra l’altro importanti perché consentono, tra un morso e l’altro, di innescare relazioni, conversazioni e collaborazioni, in un clima più disteso e meno informale.

L’aspetto più delicato su cui fare attenzione è senza dubbio le diversità di gusti ed esigenze degli ospiti, per cui è importante affidarsi ad un fornitore che sappia garantire una varietà di proposte per accontentare tutti i palati.

Ci sono moltissime alternative tra cui scegliere per un pranzo sano ed equilibrato o un coffe break di successo, mantenendo gusto e varietà nella propria dieta, come ordinare delivery su piattaforme come Tramezzino.it.

Tramezzino.it è una delle prime aziende che già nel 2000 ha iniziato ad effettuare il servizio di delivery specifico per il settore business. L’attività, tutt’ora, rappresenta un pilastro del settore di business food delivery a Milano e, nonostante l’entrata in scena di grandi player multinazionali, ha tenuto stretta la propria clientela.

Con un servizio ad hoc per gli uffici, che fin dagli inizi risposero molto bene all’offerta disponibile sulla piattaforma, e valori imprescindibili quali l’artigianalità e la genuinità delle materie prime, il brand è cresciuto sempre di più, espandendosi e ampliando il menù, anche con proposte personalizzate.

A differenza delle classiche app delivery, Tramezzino.it realizza le pietanze in house, con prodotti di qualità e ingredienti freschi, pronti per essere poi distribuiti tra le agenzie e gli studi meneghini. Il menù a disposizione tutti i giorni è molto vario e comprende, oltre al tipico tramezzino, insalate di verdura e di riso, bagel & bakery, frutta e dolci accompagnati da una selezione di bevande e vini.

È sufficiente un colpo d’occhio per rendersi conto dell’artigianalità dei prodotti, specialmente per la scelta del packaging: essenziale, pratico e facile da trasportare.

Per occasioni speciali si può richiedere anche il servizio catering, compreso di tovagliato e servizio, con proposte di menu personalizzate per ogni occasione.