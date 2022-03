La trasformazione del mercato comunale coperto di piazza Wagner

I commercianti intervengono per rinnovare il mercato più antico della città

Il mercato coperto di piazza Wagner, dopo essere stato oggetto di recenti opere di ammodernamento, è tornato a rappresentare un’eccellenza del nostro territorio.

Mercato comunale coperto di Wagner: i negozi

Attualmente, il mercato conta ben 46 postazioni di vendita: il banco del pesce, quello della carne, della frutta, della verdura, dei formaggi, del pane e un angolo dedicato alla gastronomia e ai dolci.

Oltre all’enoteca, ai cibi bio, al sushi e ai cibi etnici, non potevano mancare i prodotti per la casa e i generi per gli animali domestici.

Mercato comunale coperto di Wagner: le opere di ammodernamento

I lavori, realizzati dal consorzio Mercato Wagner, hanno richiesto un investimento pari a 660mila euro. Oltre alla sostituzione degli infissi, è stato realizzato un nuovo impianto idraulico ed elettrico. In aggiunta, è stato introdotto un sistema di riscaldamento e di raffrescamento e installato un impianto fotovoltaico.

Al centro del mercato è stato aperto un bar e sono stati posizionati dei tavolini per il consumo di prodotti acquistati in loco. Infine, è stato inaugurato uno spazio che servirà ad ospitare iniziative di aggregazione, servizi di ambulatorio medico per anziani e di aiuto compiti per i più piccoli.

Mercato comunale coperto di Wagner, Sala: “Punto di riferimento per la buona spesa”

Il sindaco Beppe Sala, insieme all’assessore allo Sviluppo economico del Comune Alessia Cappello, ha partecipato all’inaugurazione del mercato rinnovato e ha affermato: “I mercati comunali sono da sempre dei punti di riferimento per la buona spesa ma anche per la socialità e la prossimità dei servizi che possono offrire.

Sono quindi strategici nella realizzazione della città in 15 minuti verso cui stiamo orientando i nostri interventi per accrescere la qualità della vita in ogni quartiere”.

