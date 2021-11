Natale a Milano, 30 km di luci illumineranno la città

Quattordici sponsor investiranno un milione e 400 mila euro

Nuovo record per Milano: nel 2019 le luci natalizie coprivano solo 12km. In questo anno 2021, invece, grazie a ben quattordici sponsor, 18km della periferia e 12km in centro città splenderanno con led, arcate e scritte augurali.

Fino al 14 dicembre, i progetti delle varie associazioni di quartiere, partecipando all’avviso pubblicato da Palazzo Marino, potranno ricevere fino a tremila euro di contributi, per un totale di settantacinquemila euro, per illuminare ulteriori strade e quartieri.

Dior si occuperà di corso Vittorio Emanuele, da piazza San Babila a piazza Duomo; Netflix si dedica a corso Como da piazza Gae Aulenti a largo La Foppa, corso Garibaldi; Nivea gestirà viale Monza, da Piazzale Loreto a Sesto Marelli; Unieuro supporterà via Marghera; Ralph Lauren via della Spiga, Galbanetto corso Garibaldi, da largo La Foppa a via Anfiteatro, Discovery Italia via Panfilo Castaldi e via Lecco; Nexi via Piero della Francesca, via Poliziano, via Procaccini e via Canonica; Veralab via Guido d’Arezzo, Giochi Preziosi via Orefici, Montenapoleone District via Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso, via Bagutta, via San Pietro all’Orto, piazza Croce Rossa; Banca Mediolanum via Dante, via Tommaso Grossi; Nhood Service corso Buenos Aires, Caselli di Porta Venezia, corso di Porta Venezia, e infine Urban Up Unipol fronteggerà le spese in corso di Porta Romana e via Confalonieri.

Luci Milano: le vie

Ecco l’elenco delle vie illuminate: via Saponaro, via Baroni, via Arici, via De la Salle, via Ornato, via Rotta, via Hermada e via Scrivia, via Don Bosco, via Rapisardi, via Fontanelli, via Griffini, via Guintellino, via Grazioli, via Traversi, via De Roberto, via Ripamonti, via Gallura, via Carli, via Padova, via Ceriani, via Fulton, via Acerbi e numerose via ad Affori, via Tartini, via Michelino da Besozzo, via Masolino da Panicale, via Brusuglio e un tratto di via Forze Amate; piazza San Luigi, piazza Selinunte, piazza Prealpi, piazza Dergano e piazza Bruzzano.

Anche Hines contribuirà ad illuminare il capoluogo meneghino, favorendo via del Gesù in centro e una località -una scuola- in periferia. Grazie alle sponsorizzazioni verranno illuminati alcuni mercati coperti: Prealpi, Chiarelli, Montegani, Lorenteggio e Ponte Lambro. Splenderanno anche i mercati coperti Wagner e Morsenchio, grazie ai progetti a carico di consorzi di commercianti.

Luci Milano, Cappello: “Un messaggio di bellezza e di speranza”

Alessia Cappello, assessore allo sviluppo economico, afferma: “Siamo felicissimi per questo straordinario risultato.

I progetti premiano una città che sta vivendo con attenzione al rispetto delle regole ma con grande impegno un periodo di ripresa in ogni settore, a cominciare da quello economico. Grazie a una proficua e rinnovata collaborazione tra pubblico e privato siamo riusciti a regalare a Milano l’immagine di un tempo e a superarla visto che avremo più vie illuminate e in più aree della città. È un messaggio di bellezza e di speranza che vogliamo mandare a tutti. Ora ci auguriamo che i cittadini e i visitatori colgano l’occasione per vivere e dare slancio alle attività commerciali anche dei piccoli negozi che animano i quartieri e che in questo ultimo anno hanno maggiormente sofferto. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno partecipato al bando investendo sulla nostra città”.

