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Servizio ferroviario Milano-Aosta avrà inizio a giugno 2027

Dal 2027 i viaggi tra Milano e Aosta saranno più rapidi grazie a nuovi treni diretti nei weekend.
Chiara Vimercati · · 3 min
Servizio ferroviario Milano-Aosta avrà inizio a giugno 2027

Una nuova promessa di mobilità sostenibile è stata accolta dalle due regioni del Nord Italia. Dopo anni di discussioni, la Lombardia e la Valle d’Aosta hanno messo a punto un accordo strutturale che permetterà viaggi diretti tra Milano e Aosta senza la necessità di cambiare treno a Chivasso.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Franco Lucente, autorizza lo Schema di Protocollo d’Intesa con la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Questo documento definisce le linee guida operative, i tempi di realizzazione e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni.

Dettagli dell’accordo tra le due regioni

L’intesa prevede l’attivazione dei nuovi servizi non appena si concluderà l’elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, prevista per giugno 2027. La scelta di focalizzarsi sui periodi di maggiore affluenza – venerdì, sabato, domenica e festività – risponde a una domanda crescente da parte di turisti, studenti universitari e viaggiatori d’affari.

Tavolo tecnico congiunto

Per garantire il rispetto delle scadenze, l’accordo istituisce un Tavolo tecnico congiunto fra Lombardia e Valle d’Aosta. Il gruppo monitorerà l’avanzamento dei lavori, produrrà relazioni periodiche da inviare ai Presidenti delle due giunte e potrà intervenire tempestivamente in caso di criticità.

Calendario e tipologia delle corse

Nel periodo iniziale, la programmazione prevede:

  • una coppia di corse il venerdì, con partenza da Aosta al mattino e ritorno da Milano nel pomeriggio;
  • una coppia di corse il sabato, con partenza da Milano al mattino e ritorno da Aosta nel pomeriggio;
  • due coppie di corse simmetriche la domenica, garantendo andata e ritorno in giornata da entrambi i capoluoghi.

Questa offerta è pensata per consentire viaggi di andata e ritorno in un’unica giornata, riducendo la necessità di pernottare per motivi di turismo o studio.

Obiettivi strategici e impatti attesi

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo della mobilità ferroviaria interregionale, con l’obiettivo di valorizzare le destinazioni turistiche alpine, migliorare l’accessibilità per gli studenti universitari e diminuire l’impatto ambientale rispetto al trasporto su gomma. La riduzione delle emissioni di CO₂, la stimolazione di flussi turistici più sostenibili e il rafforzamento dei legami economici tra Lombardia e Valle d’Aosta sono tra i risultati attesi.

Il progetto rappresenta, dunque, un passo concreto verso una rete di trasporto più integrata e rispettosa dell’ambiente, ponendo le basi per possibili ulteriori estensioni di collegamenti diretti con altre città del nord Italia.

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Autore
Chiara Vimercati
Chiara Vimercati vive a Milano e da anni cura le pagine di servizio e "città": orari, biglietti, ZTL, come arrivare e dove parcheggiare. Si è specializzata nelle guide pratiche per chi vive o visita Milano, verificando ogni dato alla fonte (azienda di trasporto locale, Comune, siti dei musei) e indicando sempre quando un'informazione è stata aggiornata. Conosce a fondo Duomo, Castello Sforzesco, Navigli, Brera e i quartieri della città, e racconta Lombardia con attenzione ai dettagli operativi che servono davvero al lettore.

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