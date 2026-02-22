Sostituzione binari tram: cantieri in via Bramante e in via Torino a marzo

Due cantieri per la sostituzione dei binari in via Bramante e in centro: obiettivo riqualificazione della sede stradale e eliminazione dei problemi al fondo

Due cantieri per la rete tranviaria di Milano partiranno all’inizio di marzo per sostituire i binari e riqualificare la sede stradale. Il primo intervento comincia mercoledì 4 marzo in via Bramante; il secondo prende il via lunedì 9 marzo e riguarda via Torino e via Cesare Correnti.

L’obiettivo è correggere cedimenti del fondo, ridurre vibrazioni e migliorare la regolarità del servizio tranviario.

Cosa prevedono i lavori

– Smantellamento delle rotaie e della massicciata danneggiate. – Posa di nuovi binari e rifacimento della sovrastruttura stradale con materiali e tecniche attuali, pensati per aumentare resistenza e durabilità. – Interventi volti a contenere rumore e vibrazioni, con conseguente riduzione della manutenzione straordinaria futura.

Impatto sulla viabilità e sul trasporto pubblico

I cantieri comporteranno modifiche alla circolazione: possibili deviazioni, chiusure temporanee e cantierizzazione delle aree interessate. Per limitare i disagi il Comune e l’azienda dei trasporti predisporranno percorsi alternativi, segnaletica rafforzata e, dove necessario, servizi sostitutivi su gomma. Il coordinamento con la polizia locale assicurerà l’accesso dei mezzi di soccorso e il rifornimento delle attività commerciali lungo le vie interessate.

Misure pratiche per i cittadini

– Segnalazioni in loco e aggiornamenti sui percorsi alternativi. – Autobus sostitutivi nelle tratte critiche. – Informazioni operative diffuse in anticipo su sito del Comune, canali ufficiali del gestore tranviario, newsletter e avvisi alle fermate.

Cosa cambierà al termine dei lavori

Al completamento è attesa una percorrenza più fluida per i tram, con minori interruzioni e meno interventi d’emergenza. Le superfici stradali rinnovate miglioreranno la sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’aspetto urbano, mentre residenti e passeggeri beneficeranno di una diminuzione di rumore e vibrazioni e di maggiore comfort di viaggio.

A chi è rivolto l’avviso

Chi vive, lavora o transita nelle zone di via Bramante, via Torino e via Cesare Correnti dovrebbe controllare le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti su orari, deviazioni e possibili interruzioni. Le date di avvio sono confermate: 4 marzo per via Bramante e 9 marzo per via Torino e via Cesare Correnti. Ulteriori dettagli sulla durata e sulle tempistiche di riapertura saranno pubblicati dai canali istituzionali prima dell’inizio dei cantieri.