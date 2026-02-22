Sostituzione dei binari dei tram in via Bramante, via Torino e via Cesare Correnti a marzo

Due interventi di riqualificazione della sede stradale prevedono la sostituzione dei binari dei tram: via Bramante dal 4 marzo e via Torino e via Cesare Correnti dal 9 marzo

La città avvia due cantieri per la sostituzione dei binari e la riqualificazione della sede tramviaria. Il primo intervento inizierà mercoledì 4 marzo in via Bramante, il secondo lunedì 9 marzo in via Torino e via Cesare Correnti. Gli interventi mirano a risolvere problemi sul fondo stradale e a migliorare la sicurezza e la regolarità del servizio.

Dettagli dei cantieri

Il cantiere di via Bramante partirà il 4 marzo e interesserà il tratto urbano dove sono state segnalate deformazioni dei binari. Il secondo cantiere, avvio il 9 marzo, opererà su via Torino e via Cesare Correnti, con interventi focalizzati sul consolidamento del binario e sul rifacimento del manto stradale. Le opere includono sostituzione di elementi ferroviari e adeguamenti per la sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Perché sono necessari questi interventi

Le opere rispondono a problemi accumulatisi nel tempo sulla sede tramviaria. Il fondo stradale presenta deformazioni e infiltrazioni che compromettono la stabilità dell’infrastruttura. La sostituzione dei binari non è un lavoro puntuale, ma un intervento strutturale volto a ripristinare la funzionalità del tracciato. L’operazione mira a ridurre le vibrazioni e a prolungare la vita utile delle rotaie. I benefici ricadono sulla regolarità del servizio e sulla sicurezza degli utenti. Inoltre gli adeguamenti previsti migliorano la percorribilità e la sicurezza degli attraversamenti pedonali, riducendo rischi e disagi per residenti e viaggiatori.

Impatto sulla mobilità

In seguito agli interventi, la circolazione veicolare subirà modifiche temporanee nelle aree di cantiere. Saranno previste deviazioni e limitazioni al transito per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Le attività potranno comportare sospensioni temporanee delle linee tramviarie nelle tratte interessate. L’azienda dei trasporti fornirà segnalazioni anticipate e organizzerà percorsi alternativi per mantenere la continuità del servizio.

Le misure sono pensate per contenere i disagi e migliorare la percorribilità a breve termine. È previsto l’aggiornamento costante delle informazioni alla cittadinanza e ulteriori dettagli saranno comunicati prima dell’avvio delle fasi più impattanti.

Dettagli dei cantieri e tempistiche

Seguiranno aggiornamenti puntuali ai cittadini e ai servizi di mobilità prima dell’avvio delle fasi più invasive. Il primo intervento, in via Bramante, inizierà il 4 marzo e comprenderà la rimozione delle vecchie rotaie, il rinnovo della massicciata e il rifacimento del piano stradale. Successivamente saranno posati i nuovi binari e ripristinata la pavimentazione.

Il secondo cantiere, programmato per il 9 marzo, interesserà via Torino e via Cesare Correnti. Le attività prevedono la verifica del sottosuolo, la sostituzione delle rotaie e i lavori di finitura. Ulteriori informazioni su deviazioni e limitazioni al transito saranno comunicate in anticipo alle utenze interessate.

Organizzazione dei lavori

In continuità con le comunicazioni precedenti, le squadre operative procederanno per fasi concatenate per contenere i tempi e limitare i disagi. Le attività prevedono demolizione controllata del vecchio impianto, consolidamento del sottofondo, posa delle nuove rotaie e collaudi finali.

Saranno applicate procedure di sicurezza specifiche per cantieri in area urbana e misure per ridurre l’impatto acustico e ambientale. Le amministrazioni locali e l’azienda dei trasporti forniranno aggiornamenti sullo stato dei lavori e su eventuali variazioni di calendario, con comunicazioni anticipate alle utenze interessate.

Quali benefici attesi al termine dei lavori

A lavori ultimati, le autorità comunali prevedono un miglioramento della regolarità delle corse e una riduzione dei tempi di attesa per gli utenti lungo il tracciato interessato. La sostituzione dei binari e la riqualificazione del fondo stradale favoriranno una maggiore uniformità del servizio e minori interruzioni programmate.

I dati raccontano una storia interessante: si attendono riduzioni del rumore e delle vibrazioni percepite dalla cittadinanza e un prolungamento della vita utile dell’infrastruttura. Interventi mirati riducono inoltre il rischio di guasti improvvisi e limitazioni del servizio, aumentando l’affidabilità e la sicurezza per pendolari, commercianti e visitatori. Le squadre tecniche manterranno il monitoraggio delle prestazioni per valutare gli effetti operativi delle opere.

Informazioni pratiche per i cittadini

Le squadre tecniche manterranno il monitoraggio delle prestazioni per valutare gli effetti operativi delle opere. Per limitare i disagi, le autorità raccomandano di rispettare la segnaletica temporanea e di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti su orari e percorsi alternativi. Gli utenti del trasporto pubblico possono consultare i siti istituzionali e i sistemi di informazione in tempo reale per conoscere sospensioni e deviazioni.

Conoscere per tempo le variazioni consente di pianificare spostamenti e scegliere soluzioni alternative, come linee sostitutive o itinerari diversi. I lavori programmati il 4 marzo e il 9 marzo mirano a rinnovare la sede tramviaria in punti critici della città, con l’obiettivo di restituire strade e infrastrutture più sicure e funzionali. Le autorità comunali hanno previsto verifiche post-intervento per misurare l’impatto sulle corse e sulla regolarità del servizio.