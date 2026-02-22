Riqualificazione tram a Milano: cantieri in via Bramante e in via Torino/Cesare Correnti

Due cantieri importanti interesseranno via Bramante (partenza 4 marzo) e via Torino con via Cesare Correnti (partenza 9 marzo) per sostituire i binari, rifare la pavimentazione e intervenire su reti idriche e drenaggio

Il Comune di Milano ha in programma due cantieri per rinnovare la sede stradale e sostituire l’armamento tranviario in altrettante aree urbane: i lavori interesseranno via Bramante, via Torino e via Cesare Correnti e puntano a risolvere problemi di sicurezza, drenaggio e usura del manto stradale.

Cosa succede e quando

– Il primo cantiere partirà mercoledì 4 marzo in via Bramante. – Il secondo sarà avviato lunedì 9 marzo e riguarderà via Torino e via Cesare Correnti.

Perché si interviene

Negli anni la convivenza tra rotaie e traffico automobilistico ha accelerato il degrado della pavimentazione, mentre il sistema di raccolta delle acque meteoriche si è dimostrato insufficiente di fronte a precipitazioni più intense. L’intervento prevede la sostituzione completa degli elementi tranviari usurati — i binari e le parti fisse che permettono il passaggio dei tram — e lavori sulle reti idrauliche per ridurre il rischio di cedimenti e allagamenti.

Ambito dei lavori

Oltre a sostituire i binari, il programma comprende:

– rifacimento delle caditoie e delle fognature; – adeguamento di tratti dell’acquedotto ritenuti inadeguati; – recupero e riposizionamento dei masselli in pietra quando possibile, per preservare l’aspetto storico dell’area. Le responsabilità tecnologiche e operative sono divise: Atm si occupa dell’armamento tranviario, mentre MM gestisce le opere idrauliche. L’approccio è integrato, con fasi coordinate tra le due società.

Cantiere in via Bramante: numeri e impatto

I lavori in via Bramante dureranno da inizio marzo fino a settembre. Il cantiere interesserà circa 4.000 m² di pavimentazione e la sostituzione di 1.400 metri di binari lungo una strada di circa 750 metri. Lungo tutta la lunghezza saranno rifatte anche le caditoie.

Organizzazione e viabilità

Per limitare i disagi i cantieri saranno svolti per fasi e in sequenza, ma la sezione ridotta della strada richiederà perlopiù la sospensione della circolazione. Dove possibile sarà consentito l’accesso ai passi carrai; altrimenti la viabilità sarà bloccata o deviata secondo le ordinanze comunali, con percorsi alternativi segnalati sul posto. I residenti avranno a disposizione posti auto temporanei in un parcheggio comunale quando l’accesso diretto non sarà praticabile. Le attività commerciali manterranno, per quanto possibile, l’accesso controllato alle proprietà e i rifornimenti saranno pianificati su turni per ridurre l’impatto.

Cantieri in via Torino e via Cesare Correnti

I lavori tra via Torino e via Cesare Correnti inizieranno il 9 marzo e comprendono la ripavimentazione e la sostituzione dei binari. Nel dettaglio sono previsti circa 2.000 metri di rotaie nuovi e la riqualificazione di circa 9.000 m² di sede stradale. Circa il 65% della superficie sarà ricoperta con asfalto rosso; il restante 35% conserverà o riutilizzerà la pavimentazione in pietra per tutelare il valore storico dell’area. È prevista una riapertura parziale di via Torino già da metà settembre, mentre l’intervento dovrebbe chiudersi entro ottobre.

Tutela del patrimonio storico

La Soprintendenza ha concordato le modalità di recupero dei materiali storici. I masselli in pietra recuperati verranno riposizionati in punti strategici, tra cui le aree prossime a piazza Duomo, il percorso fino al Civico Tempio di San Sebastiano, davanti alla chiesa di San Giorgio a Palazzo e in largo Carrobbio. Parte dei blocchi sarà destinata a strade a minor traffico o ad aree adiacenti a edifici di interesse storico, con l’obiettivo di conciliare conservazione e funzionalità.

Impatto sul trasporto pubblico

Per ridurre le ricadute sulla mobilità urbana sono previste deviazioni per le linee tranviarie coinvolte. Le modifiche interesseranno in particolare le tratte di via Bramante e via Torino e comporteranno variazioni di percorso per alcuni tram, tra cui le linee 12 e 14, con effetti anche sulle linee 2 e 3. Saranno attivate segnaletica e percorsi alternativi e, dove necessario, corse sostitutive. Le informazioni su deviazioni e tempistiche verranno comunicate prima dell’avvio dei lavori e aggiornate durante l’esecuzione dei cantieri attraverso i canali ufficiali del Comune e di Atm.

Organizzazione dei cantieri e misure per contenere i disagi

I cantieri saranno gestiti per fasi, con interventi mirati a limitare l’impatto su traffico, attività commerciali e residenti. La programmazione prevede turni di lavoro, percorsi alternativi e punti di accesso temporanei. Inoltre, il recupero e il riutilizzo di materiali storici rientrano in una strategia più ampia volta a migliorare la durabilità delle pavimentazioni senza cancellare l’identità urbana.

Cosa succede e quando

– Il primo cantiere partirà mercoledì 4 marzo in via Bramante. – Il secondo sarà avviato lunedì 9 marzo e riguarderà via Torino e via Cesare Correnti.0

Cosa succede e quando

– Il primo cantiere partirà mercoledì 4 marzo in via Bramante. – Il secondo sarà avviato lunedì 9 marzo e riguarderà via Torino e via Cesare Correnti.1