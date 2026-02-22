Cantiere su via Lainate: come cambiano traffico e bus durante i lavori

Gruppo CAP avvia dal 24 febbraio un cantiere su via Lainate articolato in sei fasi per sostituire la rete idrica: traffico, modifiche ai bus e indicazioni del Comune

Da martedì 24 febbraio prende il via un intervento su via Lainate per la posa di una nuova condotta della rete idrica, promosso e gestito da Gruppo CAP. Il cantiere interessa il tratto compreso tra il Santuario dell’Addolorata, con affaccio su corso Europa, e la Cascina Fara, oltre la Statale 33 del Sempione.

I lavori sono stati suddivisi in sei fasi distinte e prevedono provvedimenti temporanei alla circolazione per limitarne il più possibile l’impatto: secondo le comunicazioni ufficiali, il cronoprogramma punta al completamento entro la fine di agosto.

I numeri in breve I cantieri iniziano il 24 febbraio e si svolgeranno su sei step consecutivi. Ogni intervento interesserà porzioni di strada di circa 100–200 metri e, salvo imprevisti, avrà una durata stimata tra due e quattro settimane. Le attività principali comprendono scavi, posa delle condotte e ripristino della carreggiata; il progetto contiene anche stime sui volumi di scavo e sui tempi per ciascuna fase.

Organizzazione del cantiere e modalità operative I lavori sono organizzati in sequenza per occupare il minor spazio possibile sulla strada: una volta terminato un tratto verrà riaperto al doppio senso di marcia e si procederà sul segmento successivo. Questa modalità mira a ridurre le chiusure prolungate e a ristabilire rapidamente la normale viabilità.

Fase 1: dove si interviene subito La prima fase, che parte il 24 febbraio, riguarda il tratto tra via Tavecchia e via Stelvio. In quel segmento via Lainate sarà percorribile solo in direzione nord verso Lainate; il traffico verso sud sarà deviato su percorsi alternativi e vie laterali per tutta la durata dell’intervento. Le restanti porzioni di via Lainate manterranno il doppio senso, salvo le parti interessate dalle fasi successive.

Impatto sulla circolazione e sul trasporto pubblico Sono previste modifiche temporanee alla viabilità veicolare e pedonale lungo via Lainate: segnaletica provvisoria, sensi unici temporanei e percorsi alternativi per garantire l’accesso a residenti e attività commerciali. Le variazioni influiscono anche sul trasporto pubblico locale: da lunedì 23 febbraio fino alla fine di agosto alcune corse urbane ed extraurbane subiranno deviazioni. Le corse in direzione nord verso Lainate non prevedono deviazioni, mentre quelle verso sud (capolinea Rho centro) saranno in gran parte riallocate su via Ratti. Il Comune e i gestori del servizio informeranno i passeggeri con avvisi alle fermate, annunci a bordo e aggiornamenti sui canali ufficiali.

Suggerimenti pratici per chi si muove in zona Per limitare ritardi e disagi conviene controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio: consultare i siti istituzionali, le bacheche delle fermate e le comunicazioni ai punti di salita. Quando possibile, privilegiare itinerari secondari o corse del trasporto pubblico non interessate dalle deviazioni. Prestare attenzione alla segnaletica temporanea in strada — sensi unici provvisori, restringimenti e orari d’intervento sono indicati dai cartelli.

Perché si interviene L’intervento fa parte degli investimenti per la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche urbane e si collega ai nuovi pozzi realizzati in via Lainate. L’assessora alla Mobilità Valentina Giro ha ricordato che l’opera è necessaria per garantire l’approvvigionamento idrico alle utenze servite. L’amministrazione riconosce che ci saranno disagi, ma sottolinea che la pianificazione delle fasi e il monitoraggio continuo puntano a contenerli e a portare rapidamente benefici alla collettività.

Monitoraggio e informazioni aggiornate Gli enti coinvolti seguiranno l’evoluzione del cantiere giorno per giorno, adeguando le misure operative in base alle condizioni tecniche e ambientali. La segnaletica temporanea e gli avvisi ufficiali comunicheranno i percorsi aggiornati: è consigliabile affidarsi esclusivamente alle fonti istituzionali per le informazioni più recenti e alle indicazioni in loco.

Obiettivo finale L’intervento su via Lainate mira a restituire alla città una rete idrica più efficiente e sicura, con il minimo disagio possibile durante i lavori. Con una gestione a fasi e comunicazioni costanti, l’obiettivo dichiarato è completare i lavori entro fine agosto e migliorare la qualità del servizio per residenti e attività del territorio.