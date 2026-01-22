Aggiornamenti sui lavori della metrotranvia 7 a Milano

Inizia una nuova fase dei lavori della metrotranvia 7 a Milano con cambiamenti alla viabilità.

I lavori per la metrotranvia 7 a Milano sono in pieno svolgimento e stanno per entrare in una nuova fase significativa. A partire da mercoledì 21 gennaio, il cantiere si sposterà dall’incrocio D’Anzi-Racconigi all’incrocio Majorana-Graziano Imperatore. Questo cambiamento comporterà la chiusura al traffico dell’incrocio Majorana-Graziano Imperatore per un periodo di cinque mesi, fino alla fine di giugno. L’obiettivo principale di questa fase è la posa di binari curvi e di due scambi che faciliteranno il collegamento con la linea 4.

Modifiche alla viabilità e percorsi alternativi

Con la chiusura dell’incrocio Majorana-Graziano Imperatore, sono previste importanti modifiche alla viabilità. La circolazione stradale sarà deviata attraverso le vie laterali e saranno installati due nuovi semafori su via Imperatore per garantire un flusso regolare del traffico. I pedoni potranno continuare a muoversi in sicurezza grazie a percorsi protetti che saranno appositamente segnalati.

Accesso all’Ospedale Niguarda

Un aspetto cruciale da considerare è l’accessibilità all’Ospedale Niguarda, che rimarrà completamente garantita. I cittadini che necessitano di raggiungere il Pronto Soccorso potranno farlo seguendo il percorso consigliato, che prevede l’uso dell’incrocio Fermi-Majorana. Questo assicurerà che i servizi sanitari rimangano accessibili anche durante il periodo di lavori.

Dettagli sul progetto della metrotranvia 7

Il progetto della metrotranvia 7 rappresenta una componente fondamentale del secondo lotto della linea, che si estende per circa 1,7 chilometri, con il tratto che va da Viale Fulvio Testi all’Ospedale Niguarda. Secondo quanto dichiarato dall’assessore alle Opere pubbliche, Marco Granelli, questa nuova infrastruttura collegherà importanti aree della città, come il quartiere Adriano e punti nevralgici quali la metropolitana M1 (Precotto), M5 (Bicocca), la stazione ferroviaria Greco Pirelli e l’Università Bicocca.

Focus sulla mobilità sostenibile

Il progetto non si limita a migliorare il trasporto pubblico, ma pone anche un forte accento sulla mobilità sostenibile. Gran parte dei binari sarà collocata in aree verdi, contribuendo così a un ambiente più sano. Inoltre, verrà realizzata una nuova pista ciclabile che collegherà via Testi a via Majorana, attraversando viale Fermi, e sarà estesa fino ad Affori, promuovendo l’uso della bicicletta come alternativa al trasporto pubblico.

Finanziamenti e tempistiche di completamento

Per quanto riguarda i finanziamenti, l’opera è sostenuta da fondi del PNRR e si inserisce nella programmazione triennale del Comune di Milano. Si prevede che i lavori siano completati entro la fine, con l’intento di avviare il servizio della metrotranvia 7 nel primo trimestre. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la modernizzazione delle infrastrutture milanesi e il miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.