Aggiornamenti sui cantieri della metrotranvia 7 a Milano

Proseguono i lavori per la metrotranvia 7, con nuove chiusure stradali in arrivo a Milano.

La città di Milano è attualmente in fase di espansione della sua rete di trasporti pubblici, con particolare attenzione al progetto della metrotranvia 7. Da mercoledì 21 gennaio, infatti, il cantiere si sposta dall’incrocio D’Anzi-Racconigi all’incrocio Majorana-Graziano Imperatore, dove il traffico sarà interrotto per un periodo di cinque mesi, fino alla fine di giugno. Questo intervento è cruciale per il potenziamento della rete tranviaria milanese.

Dettagli del cantiere e impatti sulla viabilità

Il cantiere in Majorana-Graziano Imperatore prevede la posa di binari curvi e l’installazione di due scambi, che garantiranno un collegamento efficace con la linea 4 della metro. Durante questo periodo, varianti nella viabilità permetteranno di mantenere aperte tutte le direzioni di marcia attraverso strade laterali e l’installazione di nuovi semafori su via Imperatore. Inoltre, i pedoni potranno continuare a attraversare in sicurezza grazie a percorsi protetti.

Accessibilità al pronto soccorso

Un aspetto fondamentale è la garanzia di accesso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, che rimarrà sempre disponibile. Si consiglia di utilizzare l’ingresso da Fermi-Majorana per facilitare l’accesso durante i lavori di costruzione.

Il progetto di ampliamento della metrotranvia 7

Il progetto della metrotranvia 7 è mirato a collegare il quartiere Adriano con importanti nodi della rete di trasporto pubblico, tra cui le metropolitane M1 a Precotto e M5 a Bicocca, oltre alla stazione ferroviaria di Greco Pirelli e l’Università Bicocca. L’obiettivo finale è quello di unire i lati est e ovest della città, facilitando gli spostamenti dei cittadini e migliorando l’accessibilità ai servizi.

Tempistiche di completamento

Le previsioni indicano che i lavori termineranno entro la fine, con l’attivazione del servizio previsto per il primo trimestre. La tratta in costruzione si estende per 1,7 chilometri, dal viale Fulvio Testi fino all’ospedale Niguarda, e includerà binari immersi nel verde e una ciclabile continua per promuovere la mobilità sostenibile.

Finanziamento e programmazione

Questo progetto è parte della programmazione triennale delle opere pubbliche del Comune di Milano ed è finanziato tramite i fondi del PNRR. La metropolitana tranviaria avrà un impatto significativo sulla mobilità della città, migliorando la qualità della vita dei residenti e riducendo il traffico veicolare.

In conclusione, il prolungamento della metrotranvia 7 rappresenta un passo importante verso una Milano più connessa ed ecologica. Gli abitanti possono aspettarsi un sistema di trasporto pubblico più efficiente e accessibile, che risponda alle esigenze di una città in continua crescita.