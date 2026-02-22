Lavori sui tram a Milano: interventi in via Bramante, via Torino e via Cesare Correnti

A Milano due interventi partiranno a marzo per rinnovare l'armamento tranviario e il manto stradale in via Bramante e in via Torino/Cesare Correnti; previsti anche lavori sull'acquedotto e modifiche al servizio dei tram

Milano apre due cantieri importanti per lavori sulla rete urbana: il primo parte il 4 marzo in via Bramante, il secondo il 9 marzo nell’area tra via Torino e via Cesare Correnti. Gli interventi prevedono la sostituzione dei binari tranviari, il rifacimento del manto stradale e opere sulla rete idrica per risolvere problemi di drenaggio e perdite segnalati dai sopralluoghi.

Cronologia e interventi principali

– Via Bramante: avvio 4 marzo, durata stimata fino a settembre. Il cantiere coprirà un tracciato di circa 750 metri su cui saranno sostituiti 1.400 metri di binari e rifatti circa 4.000 metri quadrati di pavimentazione. Sono previsti anche il rinnovo delle caditoie e degli elementi per lo smaltimento delle acque.

– Via Torino / via Cesare Correnti: inizio 9 marzo, conclusione indicativa in ottobre. Lavori su circa 2.000 metri di binari e il rifacimento di 9.000 metri quadrati di strada. Una riapertura parziale di via Torino è prevista già da metà settembre.

Accessi, viabilità e misure per i residenti

Per via Bramante, la carreggiata resterà chiusa per la maggior parte dei lavori a causa della sezione stradale ridotta; il cantiere sarà organizzato in più fasi per contenere i disagi. Quando non sarà possibile utilizzare i passi carrai, il Comune metterà a disposizione posti auto in un parcheggio vicino a spese comunali, così da garantire la continuità per chi abita nella zona.

Deviazioni del trasporto pubblico e supporto informativo

Per motivi di sicurezza e per permettere le attività in cantiere, alcune linee tranviarie subiranno deviazioni: in corrispondenza di via Bramante saranno coinvolte le linee 12 e 14; nell’area di via Torino le linee 2, 3 e 14. ATM comunicherà percorsi alternativi e servizi sostitutivi e garantirà aggiornamenti in tempo reale su orari e fermate temporanee. Sul posto sarà presente segnaletica dedicata e punti informativi per orientare cittadini, residenti e turisti.

Tutela del patrimonio storico

Nell’intervento su via Torino è prevista una conservazione parziale della pavimentazione storica: circa il 65% della superficie sarà realizzata in asfalto rosso, mentre il restante 35% manterrà la pietra originaria per preservare il valore architettonico dell’area. In accordo con la Soprintendenza, i masselli recuperati verranno ricollocati in punti significativi tra piazza Duomo e il Tempio di San Sebastiano, oltre che vicino alla chiesa di San Giorgio a Palazzo e in largo Carrobbio. Una parte del materiale sarà riutilizzata su strade meno trafficate o in prossimità di beni storico-artistici.

Opere idriche e coordinamento tecnico

Le due cantierizzazioni saranno anche l’occasione per interventi sulle infrastrutture sotterranee: manutenzione di bocche di lupo, rifacimento di tratti di fognatura e lavori sull’acquedotto. Le opere idriche saranno eseguite da MM, mentre ATM si occuperà dell’armamento tranviario. L’obiettivo delle amministrazioni è risolvere criticità strutturali che non si prestano a riparazioni parziali.

Impatto su traffico e attività commerciali

I negozi e la circolazione nelle zone interessate potranno sperimentare disagi temporanei. Per ridurli al minimo, i cantieri saranno a fasi e verranno predisposti accessi contingentati per residenti e operatori commerciali. Saranno attivati punti informativi, segnaletica temporanea e aggiornamenti continui per aiutare la mobilità locale.

Obiettivi e benefici attesi

L’intervento punta a migliorare la sicurezza della rete tranviaria, l’efficienza della viabilità e la qualità degli spazi pubblici, con attenzione alla tutela del patrimonio storico. Sono previsti anche interventi volti a proteggere ciclisti e motociclisti attraverso scelte progettuali mirate.

Dove trovare le informazioni

Per dettagli su deviazioni, fermate temporanee e servizi sostitutivi è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Milano e di ATM: lì saranno pubblicate mappe, orari aggiornati e indicazioni operative per tutta la durata dei lavori. Le amministrazioni invitano pendolari e visitatori a verificare le comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.