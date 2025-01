Scopri le opere e i protagonisti che animano il palcoscenico italiano questo weekend.

Un viaggio tra i grandi del teatro

Questo weekend, il panorama teatrale italiano si arricchisce di eventi straordinari che celebrano la cultura e l’arte. Tra le opere in scena, spicca “Lettere a Bernini”, una creazione di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Questo spettacolo, che vede Marco Cacciola come protagonista, si svolge tra le suggestive atmosfere di Genova e Milano, portando in vita il genio di Gian Lorenzo Bernini. La fusione tra storia e modernità rende quest’opera un’esperienza imperdibile per gli amanti del teatro.

Ritratti di personaggi storici

Non solo Bernini, ma anche figure iconiche della storia italiana come Giuseppe Mazzini, Gabriele D’Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti saranno protagonisti di un nuovo progetto teatrale di Edoardo Sylos Labini a Torino. Questi tre italiani inimitabili, attraverso le loro storie e le loro opere, offrono uno spaccato della cultura e della società italiana, invitando il pubblico a riflettere sul passato e sul presente.

Donne di scienza e arte

Un altro evento di grande rilevanza è dedicato a Émilie du Châtelet, una delle matematiche e fisiche più brillanti del XVIII secolo. Interpretata da Milena Vukotic, questa rappresentazione a Milano mette in luce il contributo delle donne nella scienza, un tema sempre attuale e di grande importanza. La figura di Émilie, spesso trascurata, viene finalmente celebrata sul palcoscenico, offrendo un’opportunità unica di apprendere e riflettere.

Altri eventi da non perdere

Il weekend teatrale non si ferma qui. A Palermo, Alessio Vassallo sarà diretto da Giuseppe Dipasquale ne “Il male oscuro” di Giuseppe Berto, un’opera che affronta tematiche profonde e complesse. Inoltre, a Torino, il primo adattamento teatrale de “La vegetariana” della scrittrice Premio Nobel Han Kang, diretto e interpretato da Daria Deflorian, promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua narrazione intensa e coinvolgente. Infine, a Roma, il musical “Mare Fuori”, diretto da Alessandro Siani, trae ispirazione dalla fiction di successo, portando sul palco una storia di speranza e riscatto.