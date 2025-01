Scopri il musical che celebra l'amore e la musica degli anni '80 con un cast straordinario.

Un ritorno indimenticabile

Il 21 e 22 ottobre, Milano ospiterà un evento straordinario: il musical Kiss Me Licia, che celebra la cultura pop degli anni ’80. Questo spettacolo, diretto e prodotto da Thomas Centaro, riporta in scena i personaggi iconici del cartone animato, come Licia, Mirko e Marrabbio, in un’interpretazione che promette di emozionare il pubblico di tutte le età. Con una scenografia ricca di dettagli e una colonna sonora che include successi internazionali, il musical rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato.

Un cast eccezionale e una produzione curata

Il cast di Kiss Me Licia è composto da talenti straordinari, tra cui Silvia Romeo nel ruolo di Licia e Thomas Centaro nel ruolo di Mirko. La direzione artistica è affidata al fratello di Thomas, Andrea, che ha collaborato a lungo per garantire che ogni dettaglio fosse perfetto. La musica, un elemento fondamentale dello spettacolo, è stata adattata con cura per mantenere l’assonanza delle liriche originali, permettendo così al pubblico di rivivere le emozioni di quegli anni.

Un viaggio attraverso la musica e la nostalgia

Il musical non si limita a ripercorrere le vicende del manga o del cartone animato, ma offre un’esperienza teatrale unica. La colonna sonora include brani iconici di artisti come Queen, Bon Jovi e Cyndi Lauper, riscritti in italiano per l’occasione. Ogni canzone è stata scelta con attenzione per riflettere l’atmosfera degli anni ’80, creando un legame profondo tra il pubblico e la storia narrata. L’emozione di ascoltare dal vivo il brano inedito “Per Sognare”, composto da Elena Centaro, aggiunge un ulteriore strato di novità a questo spettacolo già ricco di nostalgia.