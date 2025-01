Un viaggio attraverso le dinamiche coniugali nell'adattamento teatrale di Bergman al Teatro Franco Parenti.

Un classico rivisitato

Il Teatro Franco Parenti di Milano ospita un’opera che ha segnato la storia del cinema e del teatro: Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman. Questa riduzione, curata da Alessandro D’Alatri, offre una nuova prospettiva su un tema universale: le complessità del matrimonio. La rappresentazione, che ha debuttato nel 2012 e ora torna in scena, vede protagonisti Sara Lazzaro e Fausto Cabra, che interpretano Marianna e Giovanni, una coppia apparentemente felice, ma in realtà in preda a conflitti interiori e relazionali.

La crisi coniugale

Nel 1973, Bergman ha scosso le fondamenta della morale borghese con la sua opera, mettendo in luce le fragilità del matrimonio. Oggi, a distanza di decenni, la rappresentazione di D’Alatri ci invita a riflettere su quanto sia cambiato il contesto sociale. Marianna e Giovanni, con le loro due bambine e una vita apparentemente perfetta, si trovano a fronteggiare una crisi profonda. Le convenzioni sociali, come il pranzo domenicale con i genitori, diventano insopportabili, e la figura della suocera si trasforma in un peso per la coppia.

Un viaggio emotivo

Il pubblico assiste a un viaggio emotivo che si snoda attraverso il tempo, osservando i piccoli gesti e le tensioni che minano la loro relazione. Giovanni cerca conforto in una giovane studentessa, mentre Marianna si rifugia in relazioni superficiali. Questa spirale di incomprensioni e recriminazioni culmina in una catarsi finale, dove, tra sogno e realtà, i due ex-coniugi si ritrovano dopo vent’anni. Ma la domanda rimane: possono davvero ricostruire ciò che è andato perduto?

La messa in scena di D’Alatri non è solo un adattamento, ma un invito a riflettere sulle difficoltà del matrimonio moderno. In un’epoca in cui i valori familiari sono messi in discussione, l’opera di Bergman continua a risuonare, ponendo interrogativi sulla natura dell’amore e della convivenza. La rappresentazione al Teatro Franco Parenti non è solo un omaggio a un grande maestro del cinema, ma anche un’opportunità per esplorare le sfide che ogni coppia deve affrontare nel corso della vita.