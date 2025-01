Un viaggio nel tempo tra musica e amore con il musical dedicato a Kiss me Licia.

Un tributo agli anni ’80

Il 21 e 22 marzo, l’EcoTeatro di Milano ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati della serie animata Kiss me Licia. Questo musical, realizzato dal regista Thomas Centaro, celebra i quarant’anni dalla prima messa in onda in Italia, riportando sul palco i personaggi iconici che hanno segnato l’infanzia di milioni di ragazzi. La storia di Licia, Mirko e gli altri protagonisti rivive attraverso una fusione di artigianalità e tecnologia, creando un’atmosfera che ricorda gli eccentrici anni ’80.

Un cast d’eccezione

Il cast del musical è composto da talenti straordinari, tra cui Silvia Romeo nel ruolo di Licia e Thomas Centaro in quello di Mirko. La presenza di Pietro Ubaldi, che presta la voce al gatto Giuliano, aggiunge un tocco di nostalgia per i fan della serie. Con coreografie curate da Bruno Giotta e cori diretti da Claudio Albertini, ogni dettaglio dello spettacolo è stato pensato per trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica e l’amore.

Musica che fa sognare

La colonna sonora del musical è un altro elemento chiave che promette di incantare gli spettatori. Oltre alla celebre sigla cantata da Cristina D’Avena, il repertorio include brani internazionali degli anni ’80, riadattati per l’occasione dalla composer e producer Elena Centaro. Canzoni di artisti come Spandau Ballet, Bon Jovi e Cindy Lauper si intrecciano con le melodie originali della serie, creando un mix irresistibile che farà cantare e ballare il pubblico.

Biglietti e informazioni

I biglietti per assistere a questo spettacolo unico sono già disponibili su Vivaticket, con prezzi che variano a seconda della categoria. È un’opportunità da non perdere per rivivere le avventure di Licia e dei suoi amici, in un contesto che celebra l’amore e la musica in modo innovativo. Non resta che prepararsi a un’esperienza teatrale che promette di emozionare e divertire, riportando in vita un pezzo della nostra storia televisiva.