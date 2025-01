Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano una serata di risate e talenti

Il grande ritorno di Zelig

La storica trasmissione di cabaret Zelig è tornata in onda su Canale 5, portando con sé un carico di risate e talenti. Dopo un esordio che ha registrato 2.920.000 telespettatori, pari al 19,32% di share, i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti a intrattenere il pubblico con una nuova serie di esibizioni comiche. La seconda puntata, in programma stasera alle 21.35, promette di essere un evento imperdibile, con un cast di comici che si esibiranno sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano.

Un cast stellare di comici

Il programma, ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo, continua a mescolare volti storici e nuovi talenti della comicità italiana. Tra i nomi noti, troviamo Enrico Bertolino, Raul Cremona, Dado e Leonardo Manera, tutti pronti a far ridere il pubblico con le loro esibizioni. Bertolino, presente sin dal 1997, ha costruito una carriera ricca di successi, mentre Cremona ha deliziato gli spettatori con personaggi iconici come il Mago Oronzo.

Nuove leve della comicità

Accanto ai veterani, Zelig dà spazio anche a nuovi talenti. Comici come Nicolas Albanese, Max Angioni e Corinna Grandi si uniranno al cast, portando freschezza e innovazione. Lunanzio, vincitore di LOL – Talent show, e i PanPers, duo comico noto per le loro esibizioni esilaranti, sono solo alcuni dei nomi che arricchiranno la serata. La presenza della band The Pax Side of the Moon aggiungerà un tocco musicale, mentre il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department promette di intrattenere il pubblico con coreografie coinvolgenti.

Ospiti d’eccezione e riconoscimenti

La seconda puntata di Zelig 2025 avrà come ospite Anna Danesi, una giovane promessa della pallavolo italiana, reduce dalla vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sua presenza sul palco rappresenta un ponte tra sport e intrattenimento, dimostrando come il talento possa manifestarsi in diverse forme. Danesi, che ha già collezionato numerosi riconoscimenti, porterà la sua energia e il suo spirito vincente nella serata.

Un format che continua a sorprendere

Con la regia di Marco Beltrami e la scenografia di Marco Calvazara, Zelig 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità. La combinazione di comici affermati e nuove leve, insieme a ospiti speciali, rende ogni puntata unica e coinvolgente. Il pubblico è invitato a sintonizzarsi su Canale 5 per una serata all’insegna delle risate e della buona compagnia.