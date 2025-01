Marco Paolini e un team di esperti per un'opera che sfida il nostro tempo

Un’opera collettiva di grande impatto

Il progetto “Darwin, Nevada” rappresenta un esempio straordinario di collaborazione artistica, frutto di una coproduzione tra il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Stabile di Bolzano, Emilia Romagna Teatro, Vanishing Point e Jolefilm. Sulla scena, il carismatico Marco Paolini si esibisce insieme a un cast di talentuosi attori, tra cui Clara Bortolotti, Cecilia Fabris, Stefano Moretti e Stella Piccioni. Ma l’opera non si limita a una semplice rappresentazione teatrale; è il risultato di un intenso percorso di lavoro che ha coinvolto esperti di vari settori, tra cui il paleontologo Niles Eldredge, lo storico James Moore e il filosofo Telmo Pievani.

Un dialogo tra arte e scienza

Il direttore del Piccolo Teatro, Claudio Longhi, descrive “Darwin, Nevada” come un’esemplare testimonianza della vocazione dialogica della pratica scenica. La capacità affabulatoria di Paolini si unisce a una regia di Lenton che offre una suggestione visiva rara, creando un’atmosfera onirica che oscilla tra il drammatico e il post-drammatico. Questo connubio di talenti permette di esplorare temi complessi e attuali, rendendo l’opera non solo un intrattenimento, ma anche un’importante riflessione sul nostro tempo.

Temi attuali e sfide future

Al centro della narrazione c’è Charles Darwin, la cui figura è utilizzata per affrontare questioni cruciali riguardanti il futuro del pianeta e dell’umanità. Paolini stesso sottolinea l’importanza dell’adattamento in un’epoca in cui le sfide ambientali e sociali si fanno sempre più pressanti. “L’adattamento è l’unica cosa che ci resta”, afferma, evidenziando la nostra incapacità di applicare le soluzioni suggerite dagli scienziati. In un mondo in rapido cambiamento, l’opera invita il pubblico a riflettere sul proprio ruolo come motore del cambiamento, ma anche sulla difficoltà di governarlo.

Un’esperienza teatrale coinvolgente

La collaborazione tra Paolini e Lenton ha creato un terreno fertile per l’innovazione artistica. Lenton stesso ha dichiarato che la grande apertura e curiosità di Paolini hanno reso possibile un lavoro sinergico, in cui le storie raccontate si aprono a nuove dimensioni visive. “Ho percepito Marco come un bambino davvero intelligente”, ha detto, sottolineando come questa attitudine abbia arricchito il processo creativo. “Darwin, Nevada” non è solo un’opera teatrale, ma un invito a riflettere e a confrontarsi con le sfide del nostro tempo, rendendola un’esperienza imperdibile per chiunque desideri esplorare il legame tra scienza e umanità.