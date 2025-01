Un evento imperdibile per gli amanti della musica lirica e della creatività artistica

Un evento di grande prestigio

Il 19 gennaio, Milano ospiterà un evento straordinario dedicato alla musica di Claudio Monteverdi, uno dei più grandi compositori del periodo barocco. La Serata Monteverdi, promossa da VoceAllOpera2.0, si svolgerà presso lo Spazio Teatro 89 e promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di opera e musica classica. La regia di Sergej Egorov e la direzione musicale di Sonia Prina daranno vita a un programma ricco di emozioni e bellezza.

Un programma ricco di emozioni

La serata sarà suddivisa in due parti: la prima, intitolata “Pur ti godo”, vedrà protagonisti gli allievi della masterclass di Sonia Prina, mentre la seconda parte, “Pur ti miro”, sarà interpretata dai vincitori del Concorso Lirico Giancarlo Aliverta. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare brani celebri come “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda”, “Lamento di Arianna”, “Se i languidi miei sguardi” e “Sì dolce è ‘l tormento”. L’ensemble strumentale, il Quartetto Alla Maniera Italiana, accompagnerà le performance, arricchendo ulteriormente l’atmosfera di questo evento.

Un messaggio di speranza e creatività

Sergej Egorov, regista dello spettacolo, ha dichiarato che l’evento esplorerà il potere della creatività anche in condizioni estreme, ispirandosi alle vicende di artisti segnati dalla censura e dall’isolamento. La sua visione artistica invita il pubblico a riflettere su come la poesia e la musica possano emergere anche nei momenti più bui. Sonia Prina, entusiasta della sua direzione, sottolinea l’importanza di Monteverdi come maestro assoluto, capace di offrire agli artisti la possibilità di esprimere se stessi attraverso la musica.

Un’iniziativa per la comunità

Gianmaria Aliverta, rappresentante di VoceAllOpera, ha evidenziato l’importanza di portare la musica di alta qualità anche nelle periferie, dove spesso mancano opportunità culturali. L’iniziativa non si limita a opere popolari, ma si impegna a presentare un repertorio raffinato e ricercato, come quello di Monteverdi. Questo approccio mira a regalare alla società un’esperienza culturale di grande valore, contribuendo a un arricchimento collettivo.