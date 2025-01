Un'indagine sulla cooperativa Fema rivela il lato oscuro del lavoro nel settore culturale milanese.

Il contesto del lavoro nel settore culturale

Il settore culturale, spesso considerato un ambito di creatività e passione, nasconde una realtà ben diversa per molti lavoratori. Recenti indagini hanno messo in luce come il lavoro nel mondo dello spettacolo sia caratterizzato da forme di precarietà e sfruttamento. In particolare, l’indagine della procura di Milano sulla cooperativa Fema ha rivelato condizioni di lavoro inaccettabili, con salari che non superano i cinque euro lordi all’ora. Questo scenario non è un’eccezione, ma una triste realtà che coinvolge numerosi professionisti del settore.

Le testimonianze dei lavoratori

Le testimonianze raccolte dai sindacati, in particolare dalla Slc Cgil, evidenziano come molti lavoratori, tra cui maschere e operatori di accoglienza, si trovino in situazioni di totale precarietà. “Proprio nelle ultime settimane, alcune lavoratrici e lavoratori di diverse realtà milanesi si sono rivolti a noi”, ha dichiarato un rappresentante sindacale. Queste figure professionali, fondamentali per il buon funzionamento degli eventi culturali, sono spesso pagate a cottimo e senza alcuna forma di tutela. Federica, una lavoratrice di un importante teatro milanese, ha confermato di trovarsi nelle stesse condizioni, sottolineando l’urgenza di una riforma del settore.

Le conseguenze del lavoro precario

Le conseguenze di questa situazione non si limitano solo agli aspetti economici. La mancanza di tutele e diritti lavorativi porta a un clima di insicurezza e paura tra i lavoratori, che temono di perdere il lavoro da un momento all’altro. Inoltre, il sistema degli appalti nel settore culturale contribuisce a mantenere questo ciclo di sfruttamento, rendendo difficile per i lavoratori rivendicare i propri diritti. È fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni sindacali si uniscano per combattere queste ingiustizie e garantire un futuro migliore per chi lavora nel settore culturale.