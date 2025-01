Un nuovo spazio per la cultura e la socialità nel cuore di Milano

Un nuovo inizio per la cultura milanese

Milano si arricchisce di un nuovo polo culturale: NAMA, il Nuovo Anfiteatro Martesana. Situato nel Parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo, questo centro nasce dalla ristrutturazione dell’Anfiteatro Martesana, un luogo che si propone di rispondere a una crescente domanda di spazi culturali, specialmente per i giovani. La creazione di NAMA è il risultato di un processo di coprogettazione con la cittadinanza, un approccio che ha ricevuto riconoscimenti al Forum della Partecipazione 2024 del Comune di Milano.

Un’oasi di collaborazione e innovazione

NAMA non è solo un luogo fisico, ma un punto di partenza per il ‘Parco Urbano delle Culture della Martesana’. Qui, natura, cultura e socialità si intrecciano, creando un ambiente stimolante per la comunità. Il centro si propone di essere un luogo di incontro e scambio, dove diverse realtà possono collaborare e innovare insieme. Tra gli enti promotori troviamo l’Associazione Ecologia Turismo Cultura, Crea Productions e molte altre organizzazioni locali, tutte unite dalla volontà di creare un impatto positivo nella comunità.

Attività e servizi per tutti

Dal giovedì alla domenica, NAMA ospiterà una varietà di eventi, tra cui talk, spettacoli teatrali, concerti e rassegne cinematografiche. Durante la settimana, gli spazi saranno dedicati a studenti e professionisti, offrendo aule studio e spazi coworking. Inoltre, NAMA Studio fornirà servizi di registrazione e produzione audiovisiva, corsi di formazione e sale prove, rendendo il centro un hub creativo per artisti e professionisti del settore. Officine NAMA, invece, presenterà spazi per il riuso e la creazione, come ciclofficina, sartoria e falegnameria, promuovendo lo sviluppo di competenze pratiche.

Un invito alla partecipazione

L’inaugurazione di NAMA è prevista per il prossimo mese, con una cinque giorni di eventi che promettono di coinvolgere e ispirare la comunità. Questo nuovo centro culturale rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano contribuire a un ambiente culturale vivace e dinamico a Milano. La partecipazione attiva dei cittadini sarà fondamentale per il successo di NAMA, un luogo dove ognuno può sentirsi parte di qualcosa di più grande. Non perdere l’occasione di scoprire questo nuovo spazio e di contribuire alla sua crescita.