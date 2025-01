Un appello alla comunità per sostenere il Teatro Officina dopo la rottura dell'impianto di riscaldamento

Un luogo di cultura in difficoltà

Il Teatro Officina, un’istituzione culturale di Milano, si trova attualmente in una situazione critica a causa della rottura dell’impianto di riscaldamento. Fondato nel 1972, questo spazio ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità, ospitando artisti e eventi che hanno arricchito il panorama culturale della città. Ora, con la stagione teatrale sospesa, il direttore artistico Massimo de Vita e il suo team hanno lanciato un appello per raccogliere fondi necessari alla sostituzione dell’impianto, stimati in undicimila euro.

La storia del Teatro Officina

Il Teatro Officina è molto più di un semplice palcoscenico; è un luogo dove si intrecciano storie, emozioni e culture. Sin dalla sua fondazione, ha dato voce a temi sociali e politici, affrontando questioni come la lotta per i diritti civili, la condizione dei lavoratori e le istanze femministe. Artisti di fama, come Dario Fo e Franca Rame, hanno calcato il suo palcoscenico, contribuendo a creare un ambiente vibrante e stimolante. Oggi, il teatro è situato in via Sant’Erlembardo, in un padiglione che risale agli anni ’40, e la sua storia è un patrimonio da preservare.

Un appello alla comunità

La raccolta fondi, intitolata “per un teatro caldo”, è stata avviata sulla piattaforma Eppela e ha già ricevuto il supporto di molti cittadini e famiglie del quartiere. Tuttavia, il direttivo del Teatro Officina, composto da de Vita, Enzo Biscardi e Daniela Airoldi Bianchi, invita anche le istituzioni, come il Comune di Milano e il Municipio 2, a non lasciare sola questa realtà culturale. “Siamo l’unico teatro attivo nel Municipio 2”, affermano, sottolineando l’importanza di questo spazio per la comunità. Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza e aiutare a mantenere viva la cultura a Milano.