Un'avventura teatrale che incanta i più piccoli e li fa sognare ad occhi aperti.

Un’esperienza teatrale unica

Il Teatro Bruno Munari di Milano si prepara ad accogliere un evento straordinario per i più piccoli: lo spettacolo Giocagiocattolo: quando i bambini dormono…. Questo affascinante racconto, scritto da Beatrice Masini, è un viaggio nel fantastico mondo dei giocattoli, dove la magia del teatro si fonde con la fantasia dei bambini. In scena, un cast di talentuosi attori, tra cui Ilaria Ferro e Marco Iacuzio, darà vita a personaggi indimenticabili, pronti a far sognare e divertire il pubblico.

Un successo che dura da oltre un decennio

Lo spettacolo ha conquistato il cuore di migliaia di bambini e famiglie in tutta Italia e all’estero, con oltre 600 repliche all’attivo. La sua longevità è dovuta a una combinazione di elementi: la scenografia suggestiva, le musiche coinvolgenti composte da Mauro Casappa e una narrazione che riesce a toccare le corde più profonde dell’infanzia. Ogni rappresentazione è un’opportunità per i bambini di immergersi in un mondo dove i giocattoli prendono vita, giocano e sognano quando i loro piccoli proprietari chiudono gli occhi.

Affrontare le paure infantili

La trama si sviluppa attorno a un tema universale: le paure dei bambini. Il protagonista, un bambino che teme di non essere più amato con l’arrivo di una sorellina, trova conforto nei suoi giocattoli e nel loro mondo. Questo aspetto emotivo rende Giocagiocattolo non solo uno spettacolo divertente, ma anche un’importante occasione di riflessione per i piccoli spettatori. I genitori possono così affrontare insieme ai loro figli le ansie legate ai cambiamenti familiari, rendendo l’esperienza teatrale ancora più significativa.

Informazioni pratiche e biglietti

Per chi desidera vivere questa magica avventura, è possibile acquistare i biglietti online. Non perdere l’occasione di portare i tuoi bambini a scoprire il mondo incantato di Giocagiocattolo, dove ogni replica è un’opportunità per sognare e divertirsi. Lo spettacolo si terrà domenica 12 gennaio, un evento da non perdere per tutte le famiglie milanesi.