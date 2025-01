Scopri il ricco calendario di eventi musicali a Milano per gennaio 2025.

Un gennaio ricco di musica a Milano

Il nuovo anno a Milano si apre con un calendario di eventi musicali che promette di coinvolgere e intrattenere il pubblico. Con una serie di concerti già programmati, gennaio 2025 si preannuncia come un mese da non perdere per gli amanti della musica. I fan possono aspettarsi performance di artisti di fama nazionale e internazionale, con eventi che spaziano tra diversi generi musicali.

Max Pezzali e il suo tour

Il 3 gennaio, il celebre cantante Max Pezzali darà il via al suo tour “Questo Forum non è un albergo” presso l’Unipol Forum di Assago. Questo evento segna l’inizio di una serie di concerti che si svolgeranno nei giorni successivi, il 4, 5, 7, 8, 9 e 10 gennaio. La sua musica, che ha segnato generazioni, promette di far cantare e ballare il pubblico, rendendo queste serate indimenticabili.

Il Volo e altri eventi imperdibili

Il 11 gennaio, il trio Il Volo porterà la loro magia sul palco dell’Unipol Forum, dando il via a un tour che toccherà diverse città italiane. Ma non è tutto: il 17 gennaio, Sathu si esibirà al Circolo Arci Bellezza, mentre il giorno successivo, Amedeo Minghi incanterà il pubblico al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano. In contemporanea, il rapper Tony Boy infiammerà il Fabrique di Milano, con i biglietti già esauriti per questo evento.

Attesa per Lazza e Massimo Ranieri

Il mese di gennaio si conclude in grande stile con i concerti di Lazza all’Unipol Forum, previsti per il 21, 22, 24 e 25 gennaio. Anche se i biglietti per queste date sono sold out, ci sono ancora opportunità per assistere ai suoi show estivi. Infine, il 27 e 28 gennaio, Massimo Ranieri incanterà il pubblico con due serate speciali agli Arcimboldi di Milano, promettendo un finale di mese da ricordare.