Un viaggio emozionante nella Russia imperiale con la talentuosa artista lodigiana

Un debutto da sogno al teatro degli Arcimboldi

Il 25 dicembre, il teatro degli Arcimboldi di Milano ha aperto le sue porte a un evento straordinario: il musical “Anastasia”, che vede protagonista la talentuosa Matilde Pellegri. Questa giovane artista lodigiana, classe 1996, ha già conquistato il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica, e ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Lo spettacolo, che proseguirà fino al 12 gennaio, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori.

Una trama avvincente e affascinante

Ambientato nell’affascinante epoca della Russia imperiale, “Anastasia” racconta la storia della presunta unica sopravvissuta della famiglia Romanov. La trama si snoda tra intrighi politici e misteri, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante dalla corte zarista alla vivace Parigi degli anni Venti. Grazie a scenografie da fiaba e costumi elaborati, gli spettatori saranno immersi in un’atmosfera magica, che rende omaggio a un’epoca storica affascinante.

Coreografie e musica che incantano

Le coreografie, curate da Chiara Vecchi, insieme alla direzione musicale di Giovanni Maria Lori, arricchiscono ulteriormente lo spettacolo. Matilde Pellegri si esibisce in un ensemble di danze ispirate al folclore dell’epoca, creando momenti di grande impatto visivo e sonoro. Ogni esibizione è un’opportunità per l’artista di mostrare il suo talento e la sua passione per il teatro, rendendo ogni performance unica e memorabile.

Un ritorno alle origini

Matilde esprime la sua gioia nel tornare a esibirsi vicino a casa, dopo aver lavorato a Roma negli ultimi anni. “È bello tornare a casa e invitare amici e parenti a vedere il mio spettacolo”, afferma l’artista. Questo legame con la sua città natale e con il pubblico locale rende ogni esibizione ancora più speciale. La tournée di “Anastasia” offre diverse date, permettendo a tutti di vivere questa esperienza unica durante le festività natalizie.

Un impegno per il futuro

Oltre alla sua carriera da artista, Matilde Pellegri è anche insegnante presso la scuola di arte e spettacolo Il Ramo di Lodi. La sua passione per il canto, la danza e la recitazione si riflette nel suo impegno quotidiano nel trasmettere queste arti ai più giovani. Con il suo esempio, Matilde ispira una nuova generazione di artisti, dimostrando che la dedizione e la passione possono portare a grandi successi.