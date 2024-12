Scopri le migliori attività e eventi per salutare il 2024 nella capitale lombarda.

Un Capodanno ricco di musica e divertimento

Milano si prepara a dare il benvenuto al 2024 con una serie di eventi straordinari che promettono di soddisfare ogni tipo di pubblico. Tra concerti, feste in discoteca e spettacoli dal vivo, la città offre un’ampia gamma di attività per festeggiare la notte di San Silvestro. Uno degli eventi più attesi è il concerto di Max Pezzali all’Unipol Forum di Assago, dove il cantautore italiano si esibirà insieme al Deejay Time, regalando ai fan un viaggio musicale attraverso i suoi successi più iconici.

Spettacoli e feste per tutti i gusti

Per chi cerca un’atmosfera più elegante, i Magazzini Generali offrono una serata all’insegna del burlesque, con spettacoli dal vivo e musica fino all’alba. Al Tocqueville, invece, si potrà gustare una cena a buffet in un ambiente esclusivo, seguita da un after party che promette di far ballare tutti fino a tarda notte. Non mancano nemmeno eventi per le famiglie, come il Villaggio delle Meraviglie a Porta Venezia, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e partecipare a spettacoli natalizi.

Arte e cultura per un Capodanno alternativo

Milano non è solo musica e feste: per chi desidera un Capodanno all’insegna della cultura, ci sono mostre imperdibili. La Fabbrica del Vapore ospita la mostra Tim Burton’s Labyrinth, un’esperienza immersiva nel mondo del celebre regista. Inoltre, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia presenta un’esposizione dedicata alla Polizia Scientifica, offrendo un’interessante prospettiva sulla storia e l’evoluzione della sicurezza in Italia. Per gli amanti della fotografia, il Museo della Permanente ospita il Wildlife Photographer of the Year, una mostra che celebra la bellezza della natura attraverso scatti mozzafiato.

Attività per famiglie e bambini

Il Capodanno a Milano è anche un momento di festa per i più piccoli. Al CityLife Shopping District, le famiglie possono partecipare a L’Avventura di Natale, con escape room a tema e una baita natalizia. In piazza Città di Lombardia, i bambini possono divertirsi sulla pista di pattinaggio, mentre in diversi mercatini di Natale si possono trovare idee regalo e decorazioni per le feste. Non dimentichiamo il Banco di Garabombo, dove è possibile acquistare prodotti sostenibili e artigianali, perfetti per un Natale eco-friendly.

Un Capodanno da ricordare

Con così tante opzioni disponibili, Milano si conferma come una delle città più vivaci e dinamiche per festeggiare il Capodanno. Che si tratti di ballare fino all’alba, di godere di un concerto dal vivo o di immergersi nella cultura, ogni milanese e visitatore troverà sicuramente l’evento perfetto per salutare il nuovo anno. Non resta che prepararsi a vivere una notte indimenticabile, ricca di emozioni e divertimento!