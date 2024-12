Scopri come la celebre opera di Bizet si trasforma in un'esperienza emozionante al Teatro Rossini.

Un’opera senza tempo

Carmen, l’opera di Georges Bizet, continua a incantare il pubblico di tutto il mondo con la sua intensa narrazione e le sue melodie indimenticabili. Ambientata nella Spagna del XIX secolo, la storia ruota attorno a Carmen, una giovane donna di straordinaria bellezza e spirito libero, che sfida le convenzioni sociali e si lascia guidare dalle sue passioni. La sua vita si intreccia con quella di Don Josè, un soldato che, rapito dalla sua bellezza, è disposto a sacrificare tutto per amore. Ma il destino ha in serbo per loro un finale tragico, segnato da gelosia e vendetta.

Coreografie e scenografia

Le coreografie di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti arricchiscono l’opera di una dimensione visiva straordinaria, rendendo ogni scena un vero e proprio spettacolo per gli occhi. La danza diventa un linguaggio che esprime le emozioni dei personaggi, amplificando la tensione drammatica della storia. La scenografia, curata da Marco Pesta, trasporta il pubblico nel cuore della Spagna, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente. Ogni elemento scenico è pensato per immergere gli spettatori in un’esperienza multisensoriale, dove la musica e il movimento si fondono in un’armonia perfetta.

Informazioni pratiche

Il Teatro Rossini, con la sua acustica impeccabile e la sua storicità, rappresenta il palcoscenico ideale per questa opera. Gli spettatori possono acquistare i biglietti contattando il Teatro Rossini al numero 0721 387620 o l’Amat al 071 2072439. È possibile anche acquistare i biglietti online attraverso il circuito Vivaticket. Non perdere l’occasione di assistere a questo capolavoro della lirica, in programma con inizio spettacolo alle ore 19. La magia di Carmen ti aspetta!