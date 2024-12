Il musical ispirato al celebre film d'animazione debutta a Milano con un cast straordinario.

Un debutto imperdibile

Milano si prepara a vivere un’esperienza unica con Anastasia il Musical, che debutterà in anteprima assoluta al TAM Teatro Arcimboldi. Questo spettacolo, ispirato all’omonimo film d’animazione del 1997, promette di incantare il pubblico con la sua magia e le sue melodie indimenticabili. La regia di Federico Bellone e l’orchestra dal vivo arricchiranno ulteriormente l’atmosfera, rendendo ogni performance un momento da ricordare.

Un cast stellare

Il cuore pulsante di Anastasia il Musical è rappresentato da un cast eccezionale. Sofia Caselli interpreterà la protagonista, Anastasia, portando sul palco la forza e la delicatezza di questo personaggio iconico. Al suo fianco, Cristian Catto darà vita al carismatico Dimitri, mentre Brian Boccuni interpreterà il complesso Gleb. Non mancheranno figure affascinanti come Nico Di Crescenzo nei panni di Vladimir, Stefania Fratepietro come la frizzante Contessa Lily e Carla Schneck nel ruolo dell’Imperatrice Maria, simbolo di eleganza e memoria storica.

Un viaggio nel tempo

Lo spettacolo non è solo un semplice musical, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. Con brani iconici come Quando viene dicembre e Viaggio nel passato, gli spettatori saranno trasportati in un’epoca di sogni e avventure. La scenografia e i costumi, curati nei minimi dettagli, contribuiranno a ricreare l’atmosfera magica della Russia imperiale, rendendo ogni scena un’opera d’arte visiva.

Informazioni pratiche

Il musical sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dal data di inizio al data di fine. I biglietti sono già disponibili e si prevede un grande afflusso di pubblico, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto in prima fila per questa straordinaria esperienza teatrale. Non perdere l’occasione di vivere la magia di Anastasia dal vivo!