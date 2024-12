Scopri come Raul Cremona ha rivoluzionato l'arte della magia in Italia con il suo festival.

Un festival che incanta

Dal 3 al 6 gennaio, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà la settima edizione del Festival della Magia, un evento che celebra l’arte dell’illusionismo in tutte le sue forme. Raul Cremona, noto per il suo talento comico e la sua capacità di intrattenere, torna a rivestire il ruolo di gran cerimoniale, portando sul palco artisti internazionali come i Mag Edgard, che si ispirano agli immaginari di Tim Burton. Questo festival non è solo un’esibizione di magia, ma un vero e proprio viaggio nel fantastico, dove il pubblico può immergersi in un’atmosfera di stupore e divertimento.

La magia in evoluzione

Raul Cremona ha osservato un cambiamento significativo nel panorama magico italiano. “La magia è in continua evoluzione”, afferma. “Oggi, l’illusionismo alla David Copperfield è molto più apprezzato rispetto ai classici trucchi di magia che un tempo affascinavano il pubblico”. Questo cambiamento è stato difficile da accettare in un paese dove il mago era spesso visto come una figura comica, relegata a feste per bambini. Tuttavia, grazie a eventi come il Festival della Magia, Cremona ha contribuito a sdoganare questa percezione, portando la magia a un livello di rispetto e ammirazione.

Il potere della comicità

La comicità è un elemento centrale nel lavoro di Raul. “A differenza di chi si basa solo sulla parola, io utilizzo un ampio spettro di riferimenti, dalla gag al movimento, per intrattenere il pubblico”, spiega. Questo approccio ha permesso a Cremona di creare uno stile unico, dove la magia si fonde con il divertimento. “La magia è un dono”, continua, “e mi piace restituire a questo mondo che mi ha dato così tanto”. La sua carriera è stata influenzata da grandi maestri come Totò e Walter Chiari, e ora, come presidente onorario del Club Arte Magica, si impegna a trasmettere la sua passione alle nuove generazioni di maghi.

Un viaggio personale nella magia

Raul Cremona non è solo un mago, ma un narratore che utilizza la magia per raccontare storie. “Il numero che mi riesce meglio è quello delle carte che passano da una mano all’altra”, rivela. “Ma in tv, scelgo sempre numeri veloci, l’obiettivo è far ridere”. La sua carriera è stata costellata di successi, ma anche di momenti divertenti, come quando i suoi amici di un tempo gli nascondevano gli oggetti di scena. “Eravamo giovani e ci divertivamo un sacco”, ricorda con nostalgia. Oggi, nonostante la stanchezza, Cremona continua a cercare opportunità che lo facciano divertire, preferendo le serate informali con amici a quelle più formali e rigide.