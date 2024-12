Scopri gli eventi e i musical che illumineranno Milano durante il periodo natalizio.

Milano si illumina per le festività

Con l’arrivo delle festività natalizie, Milano si trasforma in un palcoscenico di eventi straordinari. La città, già nota per la sua vivacità culturale, si prepara a ospitare una serie di spettacoli che promettono di incantare il pubblico. Tra i protagonisti di questo dicembre, spicca Max Pezzali, che con il suo show di Capodanno darà il benvenuto al 2024 in grande stile.

Il ritorno di “Mare Fuori – il Musical”

Uno degli eventi più attesi è senza dubbio il ritorno di “Mare Fuori – il Musical” al TAM Teatro Arcimboldi. Dopo il successo travolgente del debutto, il musical, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, si prepara a incantare nuovamente il pubblico dal 20 al 22 dicembre. Con i brani originali della serie, il cast, che include volti noti come Maria Esposito, promette di regalare emozioni forti e coinvolgenti.

Anastasia – il Musical: un viaggio nel passato

Ma le sorprese non finiscono qui. Al TAM, dal 25 dicembre, debutterà in prima assoluta “Anastasia – il Musical”, un adattamento del celebre film d’animazione. Con un’orchestra dal vivo e brani iconici come “Quando viene dicembre” e “Viaggio nel passato”, questo spettacolo si preannuncia come un’esperienza magica per tutte le generazioni. La storia di Anastasia, con la sua atmosfera incantevole, porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia e la musica.

Concerti imperdibili a Milano

Oltre ai musical, Milano ospiterà anche concerti di artisti di fama. Il 19 dicembre, Francesco Gabbani porterà la sua energia all’Unipol Forum di Assago, seguito da Gigi D’Alessio il 21 dicembre con il suo speciale “Gigi for Xmas”. Non mancherà nemmeno Gianna Nannini, che il 17 dicembre regalerà un’ultima imperdibile data milanese. Infine, il 31 dicembre, Max Pezzali saluterà il nuovo anno con uno show imperdibile, arricchito dal Deejay Time, promettendo una serata di musica e divertimento.

Spettacoli di cabaret e musical

Per chi cerca risate e divertimento, il 31 dicembre al PalaElachem di Vigevano, Andrea Pucci presenterà “Un Capodanno Tutto Da Ridere”, un evento che promette di accogliere il nuovo anno con il suo inconfondibile umorismo. Inoltre, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà il musical “Tootsie”, con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, dal 1° gennaio 2025, offrendo un’altra opportunità per godere di spettacoli di alta qualità.