Un viaggio nel mondo del musical con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti, tra risate e riflessioni.

Il grande ritorno di Tootsie

Dal 26 dicembre al primo gennaio, il Teatro Manzoni di Milano ospita il musical Tootsie, un adattamento del celebre film di Sydney Pollack. La storia ruota attorno a Michael Dorsey, un attore disoccupato che, per ottenere un ruolo, decide di travestirsi da donna, assumendo l’identità di Dorothy Michaels. Questo spettacolo, diretto da Massimo Romeo Piparo, promette di intrattenere il pubblico con una combinazione di musica, danza e una satira pungente sul mondo dello spettacolo.

Un cast stellare

Il ruolo di Michael-Dorothy è interpretato da Paolo Conticini, mentre Enzo Iacchetti veste i panni di Jeff. Il cast è completato da talenti come Beatrice Baldaccini, Ilaria Fioravanti e Matteo Guma, creando un ensemble che promette di regalare emozioni e risate. Conticini ha dichiarato che questa esperienza rappresenta una sfida tecnica e artistica, ma è entusiasta di affrontarla, sottolineando l’importanza di portare in scena un punto di vista diverso.

Un messaggio attuale

La versione teatrale di Tootsie non è solo un divertente spettacolo, ma anche un’opportunità per riflettere sulle dinamiche di genere. Piparo ha evidenziato come il messaggio centrale rimanga attuale: “Per un uomo c’è tanto da imparare a mettersi nei panni di una donna”. Questo tema di empatia e comprensione reciproca è reso ancora più potente dalla comicità e dalla musica coinvolgente del musical. La satira del mondo dello spettacolo, con le sue contraddizioni e le sue sfide, offre spunti di riflessione che risuonano con il pubblico moderno.

Un’esperienza da non perdere

Il 26 dicembre rappresenta una data significativa per Iacchetti, che torna al Manzoni, un luogo che ha segnato momenti importanti della sua carriera. Con la sua esperienza e il suo carisma, promette di regalare al pubblico uno spettacolo indimenticabile. Tootsie non è solo un musical, ma un viaggio emozionante che invita a ridere, riflettere e, soprattutto, a celebrare la diversità.