La compagnia debutta con Il Lago dei Cigni, un omaggio alla tradizione e all'innovazione.

Un nuovo inizio per la danza classica

Il panorama della danza italiana si arricchisce con la nascita di TAM Ballet, una compagnia che si propone di riportare la danza classica al centro della cultura milanese. Fondata dalla visione artistica di Gianmario Longoni e dall’esperienza di Caterina Calvino Prina, la compagnia si prepara a debuttare ufficialmente al TAM Teatro Arcimboldi con uno dei titoli più iconici del repertorio: Il Lago dei Cigni. Questo evento segna l’inizio di un percorso ambizioso, volto a valorizzare i giovani talenti italiani e a offrire produzioni di alta qualità.

Un progetto ambizioso e inclusivo

TAM Ballet nasce con l’intento di creare un ambiente dove i ballerini possano esprimere la loro creatività e affinare la propria tecnica. La compagnia non solo si propone di presentare i grandi classici della danza, ma anche di esplorare nuove forme artistiche, rendendo la danza accessibile a un pubblico sempre più vasto. Caterina Calvino Prina, direttrice artistica, sottolinea l’importanza di un teatro inclusivo e dinamico, capace di attrarre spettatori di tutte le età e provenienze.

Un repertorio ricco di capolavori

Il repertorio di TAM Ballet include opere iconiche come Lo Schiaccianoci, La Bella Addormentata e Don Quixote, eseguite con coreografie fedeli alla tradizione. La compagnia si avvale della collaborazione di maestri di fama internazionale, come Ekaterina Dalskaya e Pierpaolo Ciacciulli, che porteranno la loro esperienza e visione innovativa per elevare ulteriormente il livello artistico. Con un forte focus sulla qualità e sull’autenticità, TAM Ballet si propone di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Un debutto che promette emozioni

Il debutto di TAM Ballet, previsto per venerdì, non è solo un evento di lancio, ma un momento significativo per il mondo della danza. Con scenografie dipinte a mano e costumi artigianali, Il Lago dei Cigni rappresenta un tuffo nella magia della danza classica. La presenza di solisti dell’English National Ballet arricchirà ulteriormente lo spettacolo, promettendo un’esperienza indimenticabile per gli spettatori. La direzione artistica di Caterina Calvino Prina mira a trasmettere l’essenza della tradizione coreutica, creando un legame profondo tra il pubblico e l’arte del balletto.