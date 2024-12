Un'importante sinergia per la formazione artistica degli studenti milanesi

Un nuovo spazio per la danza e la cultura

Il segna una data importante per il Liceo Coreutico Tito Livio di Milano, che ha inaugurato la sua nuova aula LAB performativa. Questo spazio non è solo un luogo di apprendimento, ma rappresenta un punto di incontro tra il mondo della danza e quello della cultura, grazie alla collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala. La Dirigente scolastica Alessandra Condito ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di offrire agli studenti opportunità di crescita e sviluppo artistico.

Collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala

La sinergia tra il Liceo Coreutico e l’Accademia Teatro alla Scala è un passo significativo per la formazione degli studenti. Grazie a questa collaborazione, gli allievi avranno accesso a visite guidate alla Scuola di Ballo dell’Accademia e potranno partecipare a lezioni di danza classica e contemporanea. Inoltre, è previsto un open day dedicato, dove gli studenti potranno esplorare l’offerta formativa dell’Accademia, un’opportunità preziosa per orientarsi nel mondo della danza professionale.

Formazione continua per docenti e studenti

La nuova aula performativa non è solo un vantaggio per gli studenti, ma anche per i docenti del Liceo. Saranno organizzati seminari di aggiornamento per i maestri, garantendo così un continuo sviluppo delle competenze didattiche. Inoltre, l’Accademia fornirà supporto attraverso incontri in presenza, permettendo ai docenti di confrontarsi con esperti del settore. Questo approccio integrato mira a creare un ambiente di apprendimento stimolante e innovativo, dove la danza e la cultura possano prosperare.

Eventi e performance per gli studenti

Il Liceo Tito Livio non si limita a fornire formazione teorica, ma offre anche opportunità pratiche. Gli studenti avranno la possibilità di esibirsi in eventi dal vivo e assistere a dimostrazioni da parte di professionisti dell’Accademia. Questa interazione diretta con il mondo della danza professionale è fondamentale per sviluppare le loro abilità e passioni artistiche. Durante l’inaugurazione, le studentesse Emma Candiani e Matilde Paura hanno già mostrato il loro talento con esibizioni di danza classica e contemporanea, dimostrando il potenziale degli allievi del liceo.