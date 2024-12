Un mix di eleganza e messaggi sociali ha caratterizzato la serata milanese.

Un palcoscenico di emozioni

La Prima della Scala, uno degli eventi più attesi dell’anno, ha avuto luogo in un’atmosfera carica di emozioni e significati. Quest’anno, la senatrice a vita Liliana Segre ha occupato il posto centrale del palco reale, sostituendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assente per impegni a Parigi. La presenza di Segre, simbolo di resilienza e memoria, ha dato un forte messaggio di unità e speranza in un periodo segnato da conflitti e divisioni.

Un inno alla cultura e alla protesta

La serata è iniziata con il grido di “Salvate Sant’Agata”, un appello per la tutela della villa di Verdi, chiusa e in vendita a causa di controversie legali. Questo richiamo alla salvaguardia del patrimonio culturale ha risuonato tra il pubblico, che ha applaudito con entusiasmo. La Prima della Scala non è solo un evento di gala, ma anche un momento di riflessione su temi attuali, come la guerra e la crisi, che hanno influenzato la scelta dell’opera, ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi, un’opera intrisa di significato e attualità.

Eleganza sobria e scelte stilistiche

Quest’anno, l’eleganza ha preso una piega più sobria rispetto al passato. La lista degli ospiti, pur essendo di alto profilo, ha visto una presenza ridotta di star internazionali e un predominio di abiti scuri in platea. Tra i volti noti, spiccavano quelli di Pierfrancesco Favino e Achille Lauro, entrambi vestiti da Giorgio Armani, che hanno portato un tocco di classe alla serata. Anche i ballerini della Scala, vestiti in Armani, hanno catturato l’attenzione, dimostrando che la bellezza e l’arte possono convivere con la sobrietà.

Un incidente inaspettato

Durante l’ouverture dell’opera, un incidente ha colpito un violinista, la cui corda si è rotta, richiamando alla mente la maledizione associata a ‘La forza del destino’. Nonostante l’incidente, il pubblico in sala non se ne è accorto, ma chi ha seguito la rappresentazione in televisione ha potuto assistere al cambio ‘volante’ dello strumento. Questo episodio ha aggiunto un ulteriore strato di drammaticità a una serata già ricca di emozioni.

Critiche e difese

Infine, la soprano Anna Netrebko ha affrontato le critiche ricevute durante la serata. Il sovrintendente Dominique Meyer ha difeso la cantante, sottolineando l’importanza di apprezzare il talento e l’arte, indipendentemente dalle controversie politiche. La sua presenza alla Scala è stata vista come un’opportunità da non perdere, e il pubblico è stato invitato a riconoscere il valore della sua performance.