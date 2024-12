Un'azione simbolica per denunciare le spese militari e il clima di tensione sociale

Un flash mob provocatorio davanti alla Scala

Questa mattina, Milano è stata teatro di una manifestazione di protesta contro la guerra e il ddl Sicurezza, in concomitanza con la Prima della “Forza del destino” al Teatro alla Scala. I manifestanti, appartenenti al centro sociale il Cantiere, hanno inscenato un flash mob che ha attirato l’attenzione di passanti e media. Srotolando un tappeto rosso davanti all’ingresso del prestigioso teatro, hanno versato sacchi di letame, creando un’immagine forte e provocatoria. Su questo tappeto, sono stati posizionati i volti di figure politiche come la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il premier israeliano Netanyahu e i ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli.

Un messaggio chiaro contro le spese militari

«Il red carpet ci fa schifo», hanno urlato i manifestanti al megafono, accendendo fumogeni rossi per enfatizzare il loro messaggio. La loro azione non è stata solo una provocazione estetica, ma un chiaro richiamo a una situazione sociale che, secondo loro, sta degenerando. «Si tagliano le spese sociali, i fondi per la scuola, per la sanità, per l’edilizia pubblica, per i servizi e tutto questo per finanziare la guerra», hanno dichiarato, sottolineando l’assurdità di una politica che, a loro avviso, ignora le reali necessità della popolazione.

La risposta delle autorità e il contesto della protesta

La manifestazione ha visto la partecipazione di una ventina di attivisti, noti alle forze dell’ordine, che saranno deferiti all’autorità giudiziaria. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione sociale e politica in Italia, dove le decisioni governative riguardanti la sicurezza e le spese militari sono sempre più contestate. La presenza di figure istituzionali alla Prima della Scala ha ulteriormente acceso il dibattito, rendendo la protesta ancora più significativa. In un momento in cui il paese si trova a dover affrontare sfide economiche e sociali, le voci di dissenso si fanno sempre più forti e visibili.