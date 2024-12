Scopri come seguire la Prima della Scala in diretta da vari luoghi di Milano e oltre.

Un evento imperdibile per gli amanti della lirica

Milano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la Prima della Scala. Quest’anno, l’evento non si limita al solo teatro, ma si espande in tutta la città, permettendo a tutti di partecipare in modo unico. Grazie a un’iniziativa innovativa, la Prima della Scala sarà trasmessa in diretta da 37 luoghi diversi, che spaziano dall’aeroporto di Malpensa al carcere di San Vittore, dal teatro Dal Verme al Conservatorio. Inoltre, gli spettatori potranno seguire l’evento anche su Rai1 e Raiplay, grazie alla collaborazione con Rai Cultura.

Un allestimento straordinario per “La Forza del destino”

Quest’anno, l’opera scelta per inaugurare la stagione lirica è “La Forza del destino” di Giuseppe Verdi, con la regia di Leo Muscato. L’allestimento è stato un vero e proprio tour de force, con un uso massiccio di materiali: 2260 metri di tubolari in ferro scatolato, 800 metri di tubolari in alluminio, 1800 chili di colla e 180 metri cubi di polistirolo. Questi numeri impressionanti testimoniano l’impegno e la dedizione delle maestranze, che hanno lavorato instancabilmente per creare uno spettacolo indimenticabile.

Un cast di stelle per una serata memorabile

Il cast di quest’anno è di altissimo livello, con la presenza di Anna Netrebko, che torna sul palco per la sua settima Prima di Sant’Ambrogio. Accanto a lei, il baritono Ludovic Tézier e il tenore americano Brian Jagde, che ha sostituito Jonas Kaufmann all’ultimo minuto. Sul podio, il maestro Riccardo Chailly guiderà l’orchestra, promettendo una performance di grande intensità e emozione.

Un palco reale e una protesta fuori dal teatro

Nel palco reale, al posto del presidente Sergio Mattarella, impegnato a Parigi, ci sarà Liliana Segre, accompagnata da figure di spicco come il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Tuttavia, non tutto sarà festa: fuori dal teatro, si svolgerà una ‘Prima popolare antimilitare’, con un corteo contro la guerra e il ddl sicurezza. Questa manifestazione rappresenta un momento di riflessione e protesta, che si unisce all’atmosfera festosa dell’evento.

Un flash mob per attirare l’attenzione

Già questa mattina, un flash mob ha anticipato le celebrazioni, con esponenti del centro sociale Cantiere che hanno versato sterco davanti al teatro, posizionando cartonati con le facce di leader politici come Netanyahu, Meloni e La Russa. Questo gesto provocatorio ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, sottolineando come la cultura possa essere anche un veicolo di protesta e di espressione sociale.