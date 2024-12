Un'iniziativa che porta la cultura operistica in ogni angolo della città

Un evento che abbraccia la città

La Prima Diffusa rappresenta un momento di grande importanza per la cultura milanese, un evento che si svolge ogni anno in concomitanza con la Prima della Scala. Quest’anno, il 7 dicembre, Milano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con oltre trenta luoghi che ospiteranno proiezioni, concerti e performance. Dai teatri storici alle case di accoglienza, dagli ospedali agli istituti penitenziari, l’iniziativa mira a rendere l’opera accessibile a tutti, senza barriere.

Un programma ricco di eventi

Il programma della Prima Diffusa è variegato e coinvolgente. Sono previsti concerti dal vivo, guide all’ascolto e mostre che celebrano la tradizione operistica. Il grande schermo all’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele sarà uno dei punti focali dell’evento, dove migliaia di spettatori potranno godere della magia dell’opera. Con circa 10.000 posti disponibili, l’evento si propone di attrarre un pubblico vasto e diversificato, creando un’atmosfera di condivisione e festa.

Accessibilità e inclusione

Uno degli aspetti più significativi della Prima Diffusa è la sua attenzione all’inclusione. L’evento è completamente gratuito, permettendo a chiunque di partecipare e vivere l’emozione dell’opera. Questa iniziativa non solo promuove la cultura, ma favorisce anche la socializzazione e il senso di comunità. In un periodo in cui la cultura può sembrare distante, la Prima Diffusa si propone come un ponte tra le persone e l’arte, dimostrando che la bellezza dell’opera può raggiungere ogni angolo della città.